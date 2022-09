Sedinta in plen a Camerei Deputatilor in care se dezbat si supun la vot proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, prin care politistii obtin atributii sporite in misiune, si legea sistemului public de pensii, la Palatul Parlamentului, miercuri, 26 iunie 2019. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO