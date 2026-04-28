Un raport al CIA dezvăluie că substanțele folosite aveau scopul de a induce stări de anxietate sau depresie fără consimțământul subiecților.

Gangsterul James „Whitey” Bulger a fost testat cu LSD în închisoare, descriind experiența ca un „coșmar trăit pe viu”.

Programul Artichoke a precedat MKUltra, închis oficial în 1973, dar multe documente au fost distruse.

Experții avertizează că tehnologia modernă, precum algoritmii sau inteligența artificială, poate continua metode similare de manipulare.

Ce a fost Proiectul Artichoke

Dezvăluirile recente din documentele declasificate ale CIA arată o fațetă întunecată a istoriei agenției americane de informații.

Deja în anii 1950, CIA a explorat posibilitatea utilizării vaccinurilor și a altor produse de uz zilnic pentru a introduce substanțe psihotrope fără știrea populației.

Programul secret cunoscut sub numele de „Project Artichoke”, desfășurat între 1951 și 1956, avea ca scop studierea tehnicilor de manipulare psihologică și a controlului comportamental.

Conform documentelor obținute abia în 2025, experimentele includeau metode precum hipnoza, lipsa de somn și administrarea de substanțe chimice, toate fără consimțământul participanților.

„Să fie integrate discret în vaccinuri, alcool sau țigări”

Substanțele pe termen lung ar trebui să creeze un efect stimulator (anxietate, tensiune) sau depresiv (letargie, disperare) și să fie integrate discret în alimente, apă, vaccinuri, injecții, Coca-Cola, bere sau țigări”, se arată într-un raport declasificat al CIA.

Documentul-cheie, un raport de 7 pagini intitulat „Cercetare specială”, cu o anexă intitulată „Domenii sugerate pentru cercetări speciale”, a fost declasificat în 1983, dar abia în 2025 a fost pus la dispoziția publicului.

Documentul menționează substanțe pentru uz imediat (cum ar fi Amytal sau Pentotal) și compuși pe termen lung care ar putea fi administrați „discret”.

Amytal (amobarbital) este un medicament barbituric cu acțiune sedativ-hipnotică, utilizat în trecut pentru tratarea anxietății și insomniei.

Pentotal esteun barbituric cu debut rapid și acțiune scurtă, utilizat pentru inducerea intravenoasă a anesteziei generale, tratarea creșterii presiunii intracraniene și controlul tulburărilor convulsive.

CIA a consultat chimiști militari care aveau experiență în cercetări similare în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Ce este Proiectul MKUltra

Proiectul Artichoke a fost precursorul faimosului MKUltra (1953-1973), un program care a extins cercetările asupra substanțelor precum LSD.

Programul a inclus sute de subproiecte în universități, în spitale și în închisori.

LSD (dietilamida acidului lisergic) este un drog halucinogen semisintetic extrem de potent, derivat din ciuperca cornul de secară, cunoscut pentru capacitatea sa de a distorsiona major percepția, starea de spirit și gândirea. Utilizat recreațional sub formă de „trips” (hârtie absorbantă, capsule), provoacă efecte intense timp de până la 12 ore, inclusiv halucinații vizuale și modificări ale percepției timpului.

„Un coșmar trăit pe viu”

Un caz documentat este cel al gangsterului James „Whitey” Bulger, care, în anii 1950, a fost subiectul testelor cu LSD în închisoare. El a primit doze de LSD timp de peste un an în timp ce își ispășea pedeapsa în Atlanta în 1957.

Acesta descria halucinațiile și pierderile de memorie ca fiind „un coșmar trăit pe viu”: paranoia, halucinații și un sentiment de pierdere a minților. Toate acestea în numele „cercetării”.

Pierdere completă a poftei de mâncare. Halucinații. Camera și-a schimbat forma. Ore întregi de paranoia și agresivitate… Am avut perioade teribile de coșmaruri în stare de veghe și chiar sângele curgea pe pereți. Oamenii se transformau în schelete sub ochii mei” – James „Whitey” Bulger

MKUltra a ieșit la iveală în anii 1970 datorită audierilor Comitetului Bisericii din Congresul SUA, care au scos la iveală încălcări ale eticii și ale drepturilor omului.

Multe dintre dosarele cu documente au fost distruse în 1973 la ordinul directorului CIA, Richard Helms, lăsând în întuneric anvergura a programului.

Chiar s-a terminat?

Alte programe conexe, cum ar fi MKNAOMI (axat pe arme biologice) și BLUEBIRD (predecesorul lui Artichoke), demonstrează că CIA a desfășurat eforturi extinse de control comportamental, adesea în colaborare cu armata și entități private.

Experimentele din acea perioadă ridică întrebări asupra eticii și asupra posibilității ca astfel de cercetări să continue sub alte forme, adaptate epocii digitale.

În lumea de astăzi, rețelele sociale, big data și inteligența artificială pot servi unor scopuri similare.

Algoritmii rețelelor sociale și utilizarea inteligenței artificiale pentru manipularea comportamentului colectiv sunt doar câteva dintre noile instrumente care pot fi considerate o extensie modernă a acestor experimente, avertizează azi experții.

Cercetările indică faptul că utilizarea excesivă a rețelelor sociale duce la omogenizarea gândirii, dependență și „persuasiune întunecată”, în care companiile și guvernele manipulează comportamentul prin publicitate direcționată, prinzând oamenii în bule informaționale și dezinformare.

Oamenii devin o „masă fără minte”, plin de împrumuturi și datorii, exasperați de videoclipuri scurte și neputincioși să-și analizeze propria situație.

Acest lucru permite elitelor să își mențină puterea și bogăția în timp ce noi lucrăm în beneficiul lor.

Teoriile „autoritarismului digital” sugerează că guvernele folosesc tehnologia pentru a monitoriza și modela opinia, inversând ideea internetului ca instrument pentru libertate.

Este aceasta o continuare a romanului Artichoke? Nu există dovezi, dar tiparele ne avertizează să fim vigilenți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE