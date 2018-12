La început de noiembrie, cele două și-au lansat colecțiile în negru și roșu. Ca într-un joc pentru oameni mari, cele două au ales materialul în cele două culori și s-au pus pe desenat și croit. Au ieșit ținute de zi și seară peste care nu dai în magazinele de serie și care pot să te facă să te simți specială în zilele de Sărbătoare.

„Hainele mele sunt inspirate de opulența ornamentelor de Crăciun. Ele sunt foarte simple, dar am folosit și puțină dantelă și câteva lucruri care lucesc, materialele să fie plăcute la atingere”, își explică Ava colecția. „Eu am vrut să abordez rochia de zi. Am vrut să fac haine și casual, dar și elegante și sexy, să îmbrac femeia cu forme ca mine”, completează Maria.

Haina potrivită începe de la lenjeria potrivită

Cât despre ținutele de Sărbătoare, degeaba pui ceva frumos pe deasupra, dacă nu ai grijă ce pui pe dedesubt. Așa că orice ținută începe cu lenjeria potrivită.

„Dacă fluctuează greutatea, să aibă grijă să își schimbe sutienele și desuurile. Pentru că dacă au mărimea care trebuie, se schimbă vizual atât de mult dacă pe dedesubt ai ce trebuie. La noi e greu să primești sfaturi personalizate pentru alegerea lenjeriei în magazine, dar online sunt bloguri de unde pot afla lucruri prețioase”, spune Ava.

Maria crede că o femeie cu forme este puțin mai greu de îmbrăcat, așa că o soluție ar fi să apeleze la haine pe comandă.

„O măsură standard nu îmbracă bine orice conformație. Așa că ar trebui să încerce să meargă la un designer, așa vin bine hainele și silueta mea m-a obligat să gândesc așa”, spune blonda care poartă o rochie neagră, cu linia gâtului prinsă frumos cu o broșă într-o parte.

„Le-aș recomanda femeilor cu forme să aibă curaj să poarte culori. Multe cred că nu le avantajează și că le fac mai mari, dar nu este adevărat. Provocarea este în combinarea pieselor de vestimentație. Nu poți purta o rochie mulată când ai forme decât când ai o altă piesă deasupra, o jachetă, un sacou, de exemplu”, mai spune Maria.

„Less is more” („mai puțin înseamnă mai mult”) se aplică și în cazul extravagantului Revelion. „Eu cred că nu trebuie să te gândești neapărat la tendințe, ci ce vei face tu la acea petrecere. Dacă știi că ești un om care dansează, se mișcă, nu-ți vei lua niște rochii flu-flu, care se agață, pentru că vei sta mereu crispată să nu dai pe mine, să fii atentă. Trebuie să porți ceva care te face să te simți confortabil, să fii tu. Dacă îți place să stai la masă, nu prea dansezi, atunci poate vrei să ieși în evidență prin haine. Dar dacă ai zeci de mii de coliere sau brățări, nu vei putea să dansezi. Trebuie să te gândești întâi la tine”, vorbește Ava despre practicul ținutelor.

Se pare că doar bradul se împodobește în această perioadă, nu și noi. Prin urmare, accesorii cu măsură este alt sfat al designerilor. „Când îți cumperi haine, haina trebuie să fie frumoasă, să fie de calitate, dar să nu atragă privirea mai mult decât tine. Tu să porți haina, nu haina să te poarte pe tine”, a completat Ava.