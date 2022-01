Politisti din cadrul IPJ Brasov participa, luni, 9 noiembrie 2020, la o actiune de verificare a respectarii masurilor instituite pentru limitarea infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in Brasov, in prima noapte in care au fost impuse restrictii de circulatie intre orele 23.00-5.00. ALEX NICODIM / MEDIAFAX FOTO