Reprezentanţii ARSVOM au anunţat că, duminică, la ora 10.27, nava SAR Apollo a fost solicitată de către Serviciul MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) din cadrul Autorităţii Navale Române să pornească în căutarea a doi marinari, în zona Sulina, potrivit News.ro. Cei doi fac parte din echipajul navei AGN Ragnar.

Nava cargo AGN Ragnar, administrată de o companie turcă, sub pavilionul statului Palau, ar fi fost lovită de o dronă rusească în timp ce naviga în apropierea portului Odesa, în sudul Ucrainei, potrivit publicației indiene ND TV. Vasul părăsise zona portuară și se îndrepta pe ruta de export din Marea Neagră.

The AGN Ragnar, a cargo ship managed by a Turkish company but sailing under the Palau flag, was hit by a Russian drone near Ukraines Odesa region.



A fire broke out on board, damaging the vessel before the crew was safely evacuated. pic.twitter.com/25nRT5FB8R — Open Source Intel (@Osint613) July 26, 2026

Nava AGN Ragnar transporta patru cetăţeni indieni. Doi dintre ei sunt în siguranţă, iar ceilalți doi sunt dați dispăruţi.

Ambasada Indiei în Ucraina, într-o postare pe X, a anunţat că operaţiunile de căutare şi salvare pentru indienii dispăruţi sunt în desfăşurare şi că se află în legătură cu autorităţile competente.

Point of Contact, Embassy of India, Ukraine

cons.kyiv@mea.gov.in

cons1.kyiv@mea.gov.in

Our Emergency contact no. - +380933559958 Mr. Aji Kumar, SS ( Consular) @MEAIndia pic.twitter.com/2XolkORrcu — India in Ukraine (@IndiainUkraine) July 26, 2026