Ce înseamnă bagaj de mână

Expresia bagaj de mână este foarte des utilizată, dar nu înseamnă întotdeauna același lucru la toate companiile aeriene. Uneori este vorba despre un troller care se așază în compartimentul de deasupra scaunelor, alteori biletul include doar o geantă mică sau un rucsac care trebuie să încapă sub scaunul din față. Tocmai de aceea, pregătirea bagajului de mână începe, în primul rând, cu verificarea regulilor companiei aeriene.

În sens larg, bagajul de mână este bagajul pe care pasagerul îl ia cu el în cabina avionului. În practică însă, putem întâlni două categorii diferite.

Prima este obiectul personal, care înseamnă o geantă, o servietă, o husă pentru laptop sau un rucsac de dimensiuni reduse, care trebuie să încapă sub scaunul din față.

A doua este bagajul de cabină propriu-zis, de obicei un troller, un rucsac mai mare sau o geantă de voiaj care poate fi așezată în compartimentul de deasupra scaunelor.

Nu toate biletele includ ambele variante. În special în cazul tarifelor de bază, unele companii permit fără cost suplimentar numai geanta mică. Trollerul de cabină poate necesita plata unei taxe. Alte companii permit atât un obiect personal, cât și un bagaj de cabină, dar stabilesc limite separate pentru fiecare.

Dimensiunile, greutatea și numărul bagajelor acceptate nu sunt stabilite printr-o regulă unică, valabilă pentru toate zborurile. Ele diferă de la o companie la alta și pot varia chiar în cadrul aceleiași companii, în funcție de tipul biletului, rută sau clasa de călătorie.

Măsurătorile includ, de regulă, roțile, mânerele și buzunarele exterioare ale bagajului. Un troller care pare suficient de mic poate depăși limita din cauza roților sau a unui compartiment exterior prea plin.

De ce merită să călătorești numai cu bagajul de mână

Călătoria poate fi mai ieftină atunci când alegem doar bagaj de mână. La multe companii, bagajul de cală se plătește separat, iar costul poate deveni considerabil, mai ales pentru un zbor dus-întors sau pentru o familie. Totuși, trebuie verificat ce include biletul, un tarif aparent foarte ieftin poate permite numai un rucsac mic, nu și un troller.

Un alt avantaj este timpul câștigat. Dacă ai făcut check-in online și nu trebuie să predai niciun bagaj, poți merge direct către controlul de securitate. După aterizare, nu mai aștepți ca bagajul să ajungă pe bandă, iar în cazul unei escale nu trebuie să îți faci griji dacă valiza va fi transferată la timp către următorul avion.

Scade și riscul ca bagajul să fie întârziat, deteriorat sau trimis din greșeală către altă destinație. Ai lucrurile importante lângă tine și știi în permanență unde se află.

Un bagaj redus oferă mai multă libertate și după ce ai coborât din avion. Este mai simplu să urci în trenuri și autobuze, să folosești transportul public, să parcurgi străzi pavate, să schimbi mai multe cazări sau să te deplasezi până la ora la care poți intra în cameră.

Poate cel mai puțin evident avantaj este că un bagaj mic te obligă să alegi mai atent. Renunți la hainele luate pentru orice eventualitate, la produsele cosmetice de care probabil nu vei avea nevoie și la obiectele care nu sunt neapărat utile. De multe ori, rezultatul este o călătorie mai simplă, pentru că ai mai puține lucruri de organizat și îți găsești mai repede ceea ce cauți.

Pentru o deplasare urbană, cu trasee scurte și suprafețe netede, trollerul poate fi mai comod. Important este ca bagajul gol să nu fie deja greu și să aibă dimensiunile potrivite, nu doar un aspect compact.

Gențile extensibile sunt utile, dar trebuie folosite cu atenție. După deschiderea extensiei, bagajul poate depăși dimensiunile admise chiar dacă nu pare foarte voluminos. Un bagaj moale îndesat până când buzunarele se bombează poate avea aceeași problemă.

Cum să eficientizezi spațiul în bagajul de mână

Cum să eficientizezi spațiul în bagajul de mână ( Foto Shutterstock)

Cea mai eficientă metodă este să nu împachetezi direct din dulap. Mai întâi faci o listă și te gândești la călătorie în ansamblu, vezi câte zile vei sta, cum va fi vremea, ce activități ai, dacă există un cod vestimentar, dacă poți spăla haine și ce produse oferă cazarea.

Alege ținute, nu piese separate

Apoi alegi ținutele, nu piesele separat. O bluză poate fi frumoasă și comodă, dar dacă se potrivește cu o singură pereche de pantaloni, ocupă un loc mai puțin justificat decât una pe care o poți purta în trei combinații. Este util să construiești o garderobă restrânsă, în care hainele se potrivesc între ele ca stil și culoare.

Pentru o călătorie mai lungă, nu trebuie neapărat să iei câte un rând complet de haine pentru fiecare zi. Poți pregăti îmbrăcăminte pentru câteva zile și să speli pe parcurs, dacă ai acces la o mașină de spălat, la o spălătorie sau măcar la un loc în care hainele se pot usca.

Poartă hainele mai voluminoase

Hainele voluminoase, precum geaca, hanoracul, puloverul gros și încălțămintea cea mai grea, pot fi purtate în timpul deplasării. Nu este nevoie să te îmbraci inconfortabil cu mai multe straturi doar pentru a economisi câțiva centimetri, dar o jachetă purtată chiar și pe umeri sau pe braț, în loc să fie introdusă în bagaj poate elibera mult spațiu.

De asemenea, poți alege haine subțiri care pot fi purtate în straturi. Două piese ușoare sunt adesea mai utile și mai ușor de împachetat decât un singur pulover foarte gros.

Umple spațiile mici

Încălțămintea este una dintre cele mai mari consumatoare de spațiu. În multe călătorii sunt suficiente două perechi, una purtată și una împachetată. Perechea din bagaj poate fi umplută cu șosete, curele sau alte obiecte mici și așezată într-un săculeț, pentru a nu murdări hainele. Pantofii se pun, de regulă, la baza trollerului, în apropierea roților, astfel încât bagajul să rămână echilibrat atunci când este ridicat.

Spațiile mici nu trebuie ignorate nici ele. Colțurile trollerului și golurile dintre obiectele rigide pot fi umplute cu șosete, cabluri, lenjerie sau accesorii.

Rularea hainelor și împăturirea

Rularea hainelor poate funcționa bine pentru tricouri, pijamale, lenjerie și unele articole din materiale care nu se șifonează ușor. Nu este însă cea mai bună metodă pentru orice piesă.

Cămășile, sacourile sau rochiile care se șifonează pot fi împăturite atent, iar obiectele rigide se așază mai bine dacă sunt păstrate cât mai plate.

De multe ori, combinația dintre rulare și împăturire folosește spațiul mai eficient decât aplicarea unei singure metode tuturor hainelor.

Săculeții sau husele de împachetare

Săculeții de împachetare nu creează spațiu în mod miraculos, dar ajută la organizare și pot comprima ușor țesăturile. Separarea lenjeriei, a bluzelor și a pantalonilor face ca bagajul să nu trebuiască răscolit de fiecare dată. Variantele cu compresie reduc volumul, însă nu și greutatea, în plus, dacă sunt umplute excesiv, pot șifona hainele și pot forma pachete rigide, greu de așezat.

Sacii de vid pot reduce mult volumul unor articole moi, dar au aceleași limite. Greutatea rămâne neschimbată, iar la întoarcere trebuie să ai o metodă de a scoate din nou aerul. Pentru o călătorie obișnuită, pungile de compresie care se rulează sau cele cu fermoar sunt mai practice decât cele care necesită aspirator.

Produsele de igienă și regula lichidelor

Recipientele mari ocupă spațiu inutil chiar și atunci când sunt aproape goale. Pentru o călătorie scurtă, produsele de igienă pot fi transferate în recipiente mici, potrivite cantității de care ai nevoie.

În plus, regulile privind lichidele nu mai sunt aceleași în toate aeroporturile. În unele aeroporturi dotate cu scanere de securitate de generație nouă sunt permise în bagajul de mână recipiente individuale de până la 2 litri. În altele se aplică în continuare limita de 100 ml pentru fiecare recipient. De aceea, înainte de călătorie trebuie verificate regulile aeroportului de plecare, dar și ale aeroportului de pe care vei reveni sau unde vei trece din nou prin controlul de securitate

Un alt mod de a economisi spațiu este să nu iei lucruri pe care le vei găsi la cazare. Merită verificat dacă sunt oferite prosoape, uscător de păr, gel de duș, șampon sau fier de călcat.

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Organizarea lucrurilor importante în bagaj

Obiectele folosite pe drum trebuie să fie ușor accesibile. Actele, telefonul, portofelul, medicamentele, căștile și încărcătorul nu ar trebui să ajungă sub toate hainele. La fel, punga cu lichide și dispozitivele electronice mari trebuie așezate astfel încât să poată fi scoase repede dacă procedura aeroportului o cere.

Medicamentele importante este bine să rămână în ambalajele originale, alături de documentele necesare atunci când este cazul. Pentru tratamentele care conțin substanțe supuse unor reglementări speciale sau pentru cantități mai mari, regulile țării de destinație trebuie verificate din timp.

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Cântărirea și verificarea finală

Bagajul trebuie cântărit după ce este complet pregătit. Nu este suficient să estimezi greutatea ridicându-l cu mâna. Un cântar pentru bagaje este util, iar în lipsa lui te poți cântări cu și fără bagaj pe un cântar de baie.

Dacă trollerul trebuie să intre într-un dispozitiv de măsurare, verifică dimensiunile în punctele cele mai late și nu uita de roți, mâner și buzunarele umplute.

Este util să păstrezi și puțin spațiu pentru întoarcere. Hainele purtate și împachetate în grabă ocupă adesea mai mult loc decât cele aranjate atent înainte de plecare.

În plus, pot apărea cumpărături, cadouri sau obiecte primite pe parcurs. O sacoșă textilă pliabilă poate fi folositoare la destinație, dar nu trebuie considerată automat un bagaj suplimentar permis în avion,la îmbarcare, este posibil ca ea să trebuiască introdusă în bagajul deja inclus în bilet.

Sursă foto – Shutterstock.com

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