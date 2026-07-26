Belgia are cele mai mari taxe pentru proprietarii de locuințe

Cumpărarea și deținerea unei locuințe în Europa presupun plata unor taxe în aproape toate etapele: la achiziție, pe perioada deținerii, la închiriere și la vânzare. Valoarea acestora diferă în funcție de țară, de nivelul cotelor de impozitare și de modul în care este evaluată proprietatea.

Potrivit datelor publicate de Global Property Guide, există patru categorii principale de taxe care îi vizează pe proprietarii de imobile: impozitul pe transferul proprietății, impozitul anual pe proprietate, impozitul pe veniturile din chirii și impozitul pe câștigul de capital obținut la vânzarea locuinței. Realizarea unui clasament unic este dificilă, deoarece fiecare stat aplică reguli fiscale și baze de impozitare diferite. Cu toate acestea, Belgia se regăsește constant printre țările cu cea mai mare povară fiscală pentru proprietarii de locuințe. În ceea ce privește impozitul la cumpărare, Belgia aplică o cotă care poate ajunge la 12,5%. Urmează Regatul Unit, cu un nivel maxim de 12%, Țările de Jos, cu 10,4%, și Luxemburg, cu 10%.

Astfel, cumpărătorul unei locuințe în valoare de 500.000 de euro în Bruxelles sau în regiunea Valonia, fără a beneficia de facilități fiscale, ar putea plăti un impozit de 62.500 de euro. Totuși, există reduceri importante pentru persoanele care achiziționează prima locuință.

La polul opus se află Estonia și Cehia, care nu percep impozit pe transferul proprietății, în timp ce în Lituania costurile aferente cumpărării reprezintă aproximativ 0,4% din valoarea tranzacției.

Imagine generată cu AI

Impozitul pe veniturile din chirii diferă considerabil

Impozitul aplicat veniturilor din chirii influențează în mod direct rentabilitatea unei investiții imobiliare.

Pentru un venit lunar din chirie de 1.500 de euro, Danemarca percepe un impozit de 42,11%, Țările de Jos de 36%, iar Finlanda de 30%. În Cipru, cota inițială poate fi de 0%, în timp ce în Luxemburg este de 2,94%, potrivit Euronews. În cazul unui venit din chirii de 12.000 de euro pe lună, Belgia ocupă primul loc, cu un impozit de 47,27%, urmată de Danemarca, cu 43,22%. Germania și Grecia aplică taxe de aproximativ 41%.

În Italia, Portugalia și Țările de Jos, cota de impozitare nu crește odată cu majorarea veniturilor, în timp ce state precum Austria includ veniturile din chirii în impozitul general pe venit, ceea ce determină creșterea taxării odată cu veniturile totale.

Impozitul anual pe proprietate diferă nu doar prin nivelul cotei, ci și prin baza de calcul.

În Spania, în unele municipalități, cota poate ajunge la 4,8%, însă este aplicată valorii cadastrale și nu valorii de piață. În Regatul Unit, proprietarul unei locuințe evaluate la aproximativ 300.000 de euro poate plăti anual între 2.000 și 3.200 de euro.

În Franța, Spania și Belgia, obligațiile fiscale anuale sunt, de regulă, cuprinse între 700 și 1.800 de euro.

În schimb, Cipru și Malta nu percep impozit anual pe proprietate.

Danemarca aplică cele mai mari taxe la vânzarea proprietăților

Impozitul pe câștigul de capital diferă semnificativ în funcție de țară și de perioada în care proprietatea a fost deținută. În Danemarca, acesta poate ajunge la 52,07%, ceea ce înseamnă că, pentru un profit de 250.000 de euro obținut din vânzarea unei locuințe, impozitul poate depăși 130.000 de euro.

Malta nu taxează direct câștigul de capital, ci aplică un impozit asupra prețului de vânzare. În Germania, proprietarii care dețin un imobil timp de peste zece ani pot fi scutiți complet de plata acestui impozit.

Cipru și Malta, printre cele mai avantajoase destinații

Luând în calcul toate taxele aferente cumpărării, deținerii, închirierii și vânzării unei locuințe, Belgia este considerată una dintre cele mai costisitoare țări europene pentru proprietarii de imobile.

La polul opus se află Cipru și Malta. Cipru aplică unele dintre cele mai reduse taxe pentru veniturile din chirii, Malta nu impozitează câștigurile de capital în mod obișnuit, iar niciuna dintre cele două țări nu percepe impozit anual pe proprietate.

Raportul subliniază că prețul de achiziție nu este singurul criteriu care trebuie luat în calcul atunci când se cumpără o locuință, deoarece rentabilitatea unei investiții depinde în mare măsură de taxele locale pe care proprietarul trebuie să le achite.

Cum se poziționează Muntenegru

Potrivit datelor analizate, impozitul pe transferul proprietății în Muntenegru este cuprins între 3% și 6%, ceea ce plasează această țară în jumătatea superioară a clasamentului european. Nivelul maxim este mai ridicat decât în majoritatea statelor din regiune, inclusiv Serbia, Croația, Bosnia și Herțegovina și Macedonia de Nord, însă rămâne sub cel practicat în Belgia, Regatul Unit, Țările de Jos și Luxemburg.

Impozitul anual pe proprietate variază între aproximativ 0,25% și 1% din valoarea imobilului, situând Muntenegru la un nivel mediu în comparație cu restul Europei.

În ceea ce privește impozitul pe câștigul de capital rezultat din vânzarea unei locuințe, cota este de 15%, un nivel comparabil cu cel aplicat în Serbia, Grecia și Ungaria și semnificativ mai redus decât în Danemarca, Luxemburg, Germania, Franța sau Belgia. Datele arată că cea mai mare povară fiscală pentru cumpărătorii din Muntenegru apare la achiziționarea proprietății, în timp ce taxele anuale și impozitul aplicat la vânzare sunt mai moderate în raport cu cele practicate în multe alte state europene.

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