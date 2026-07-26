Ioana Ginghină a publicat imagini din timpul unei zile petrecute la plajă, însă a simțit nevoia să lămurească un aspect după ce a primit mai multe mesaje din partea unor admiratori. Actrița a transmis că fotografiile în costum de baie nu au legătură cu dorința de a atrage atenția bărbaților și a explicat de ce nu este interesată de relații ascunse sau aventuri.

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Ioana Ginghină, mesaj clar pentru admiratorii care îi fac avansuri

Ioana Ginghină traversează o perioadă liniștită din viața personală. Actrița este căsătorită cu Cristi Pitulice din septembrie 2023 și a vorbit în repetate rânduri despre echilibrul și fericirea pe care le-a găsit în această relație.

După ce a publicat imagini în costum de baie din timpul unei zile petrecute la plajă, vedeta a dezvăluit că a primit mesaje din partea unor bărbați care încearcă să o cucerească. Într-un videoclip postat în mediul online, Ioana Ginghină a ținut să clarifice că fotografiile sale nu reprezintă o invitație la flirt.

„Mi-a scris cineva… dă-mi o șansă, să vezi ce fel de bărbat sunt. Cred că trebuie să lămuresc un lucru. Eu nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc iubit. Nu, nici amant. Nici nimic de rezervă. Sunt căsătorită, sunt foarte fericită și îmi place de mine. Mă simt bine în pielea mea”, a spus Ioana Ginghină.

„Un amant mi s-ar părea o lipsă totală de respect”

Actrița a explicat că nu concepe ideea unei relații ascunse și consideră că o astfel de situație ar însemna lipsă de respect față de partenerul ei.

„Un amant mi s-ar părea o lipsă totală de respect față de partenerul meu. Nu mai zic, sincer, cine are timp de așa ceva. Eu abia îmi organizez viața mea, când să mai stau să organizez și viața altcuiva. Să stau să mă ascund, să șterg mesaje, să mint… Cine are nevoie de așa ceva”, a mai spus vedeta.

Cu umor, Ioana Ginghină a adăugat că o astfel de situație nu ar face decât să îi complice existența. „Sunt prea bătrână ca să mai am amant. Vă spun sincer, m-ar încurca teribil”, a mai spus Ioana Ginghină.

Replica actriței pentru cei care o numesc „mamaie”

Ioana Ginghină a vorbit și despre comentariile răutăcioase pe care le primește în mediul online. Actrița le-a răspuns ironic celor care o critică și îi spun că „i-a trecut vremea”.

„Am și eu o întrebare pentru ăștia care comentează pe contul meu că sunt mamaie, și că mi-a trecut vremea și că habar n-am, toate prostiile astea. Dacă voi aveți iubite tinere și frumoase, și sunteți înconjurați doar de bunăciuni, ce naiba căutați pe contul meu să vă uitați la mamaie ce face? Nu e că vă cam place de mamaie? Nu e că nu aveți ce face decât să stați pe net și nu aveți nicio viață… deloc? Ce să faceți și voi decât să fiți răutăcioși. Întreb așa, ce credeți voi?”, a spus actrița.

În același registru ironic, Ioana Ginghină și-a încheiat mesajul adresat celor care o critică pe rețelele sociale. „Păi cum, după o noapte nebună alături de o femeie mișto, tânără, frumoasă, plină de viață, mai vii pe contul lu mamaie să mai comentezi una alta, să vezi cum dansează mamaie? Vă pupă mamaie.”, a concluzionat ea.

În ultimii ani, Ioana Ginghină a vorbit deschis despre schimbările din viața sa și despre relația cu soțul ei, Cristi Pitulice. Actrița afirmă că se simte apreciată și împlinită, iar mesajul transmis admiratorilor vine ca o confirmare că nu este interesată de alte relații și că imaginile publicate în mediul online reflectă doar starea de bine pe care o trăiește în prezent.

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