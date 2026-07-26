De ce există acest MoonSwatch

MoonSwatch a apărut în 2022 ca o colaborare între OMEGA și Swatch. Ideea a fost simplă, dar foarte eficientă: un ceas Swatch inspirat de OMEGA Speedmaster Moonwatch, primul ceas purtat pe Lună, dar la un preț mult mai accesibil decât un Speedmaster real. (~280 de euro)

Pentru Swatch, colaborarea a adus cozi, hype și o nouă generație de cumpărători. Pentru OMEGA, a fost o metodă de a duce numele Speedmaster către oameni care poate nu ar fi intrat niciodată într-un boutique OMEGA.

Noul model se numește complet OMEGA x Swatch MoonSwatch Mission to the Moon 1969, iar referința este SSX01B700. Este făcut pentru a marca misiunea Apollo 11 și prima aselenizare, din 1969.

Ce este diferit față de un MoonSwatch normal

MoonSwatch-urile obișnuite sunt făcute din Bioceramic, materialul Swatch care combină ceramică și material biosursă. Modelul nou păstrează ideea de bază, dar adaugă aur real în zone foarte vizibile.

Cadranul, acele, coroana și butoanele sunt realizate din OMEGA 18K Moonshine Gold, un aliaj de aur galben special al OMEGA. Swatch spune că aurul folosit provine din piese vechi OMEGA, din perioada respectivă, topite în propria turnătorie și transformate în Moonshine Gold.

Greutatea nu este aleasă întâmplător: 11 grame, trimitere directă la Apollo 11. Ediția este limitată la 1.969 de exemplare, altă referință la anul primei aselenizări.

Cum poate costa 500 de franci dacă aurul valorează peste 5.000 de lei

Partea care atrage atenția este prețul. Swatch listează ceasul la 500 de franci (aproximativ 537 de euro). În România, 11 grame de aur de 18K valorează aproximativ 5.050 de lei, la prețurile actuale ale aurului. Asta înseamnă că valoarea teoretică a aurului din ceas este mai mare decât prețul de listă al produsului.

Cum este posibil? Swatch explică prețul printr-o trimitere istorică. În 1969, 11 grame de aur de 18K valorau 11 dolari, adică aproximativ 48 de franci elvețieni la cursul de atunci. Brandul spune că prețul modelului este inspirat de valoarea aurului din 21 iulie 1969, nu de prețul actual al aurului.

Asta nu înseamnă neapărat că fiecare ceas este o pierdere contabilă simplă pentru Swatch. Aurul vine din piese vechi OMEGA, este refolosit intern, iar seria este extrem de mică. Dar, ca mesaj de marketing, ideea este foarte puternică: un MoonSwatch de 500 de franci care conține aur de aproape 4.900 de lei.

Nu îl poți cumpăra pur și simplu din magazin

Modelul nu este un MoonSwatch normal pe care îl cauți într-un magazin Swatch. Fiind limitat la 1.969 de exemplare, cumpărarea se face printr-o aplicație specială numită ESTA, adică Electronic Swatch Timepiece Application.

Sistemul ESTA pare gândit tocmai pentru a evita haosul de la lansările Swatch în ediție limitată, după ce oamenii au stat la cozi de 26 de ore pentru Royal Pop, ceasul de 400 de euro inspirat de Audemars Piguet Royal Oak.

Practic, doritorii trebuiau să trimită o cerere, iar doar cei aprobați puteau cumpăra ceasul. Swatch a închis deja perioada de aplicare pe pagina oficială a modelului.

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