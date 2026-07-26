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Berbec: Această săptămână îți aduce un mare deznodământ favorabil legat de un vis sau obiectiv important la care ai lucrat intens. Totodată, invitațiile la evenimente elegante îți vor deschide uși prețioase pentru extinderea rețelei de contacte.

Taur: Treci printr-una dintre cele mai importante săptămâni din an pe plan profesional, Luna Plină aducându-ți o promovare sau o ofertă de muncă neașteptată. Dacă te simțeai neîmplinit, acum este momentul perfect în care vei decide să îți schimbi complet direcția în carieră.

Gemeni: Raza de acțiune a Lunii pline te îndeamnă să pășești pe drumuri noi, aducând oportunități mari în călătorii, studii sau proiecte media. Este o perioadă ideală pentru a-ți reevalua convingerile și pentru a rezolva eventuale chestiuni juridice.

Rac: Marile decizii financiare trec pe primul plan, fiind posibil să primești vești excelente despre o moștenire, un bonus sau stingerea unei datorii. De asemenea, este momentul ideal pentru a discuta cu un consilier financiar despre investițiile pe termen lung.

Leu: Urmează o săptămână decisivă pentru relațiile tale, în care va trebui să iei o hotărâre clară privind partenerul de viață sau de afaceri. În timp ce multe cupluri se vor suda mai puternic, legăturile nealiniate ar putea ajunge la un final definitiv.

Fecioară: Te așteaptă o perioadă aglomerată la locul de muncă, unde Luna Plină te obligă să găsești un echilibru între carieră și sănătate. Păstrează-ți agenda bine structurată pentru a face față cu succes tuturor sarcinilor care se anunță.

Balanță: Săptămâna aceasta este marcată de pasiune, existând șanse mari să întâlnești un suflet pereche dacă ești singur. Dacă ești într-o relație, vei trăi momente romantice intense care vor reaprinde flacăra din cuplu.

Scorpion: Sectorul domestic este puternic activat, punând accent pe familie, o posibilă mutare, renovare sau o achiziție importantă pentru locuință. Emoțiile vor fi la cote înalte, așa că este esențial să îți protejezi liniștea sufletească.

Săgetător: Ești plin de energie și dornic să îți exprimi ideile, iar o scurtă călătorie în împrejurimi îți va aduce o stare de spirit excelentă. Comunicarea și dorința de a învăța lucruri noi vor fi atuurile tale principale în aceste zile.

Capricorn: Sectorul financiar este dinamizat intensiv, aducând atât posibile măriri de salariu sau clienți noi, cât și cheltuieli neprevăzute. Chiar dacă o sursă actuală de venit se încheie, schimbarea te va direcționa rapid către o oportunitate mult mai profitabilă.

Vărsător: Trăiești cea mai importantă săptămână din an, deoarece Luna Plină are loc chiar în semnul tău și îți aduce un mare succes personal. Un obiectiv major devine realitate, iar o persoană dragă va juca un rol esențial în această reușită.

Pești: Intuiția ta atinge cote maxime, fiind o perioadă ideală pentru a încetini ritmul, a te odihni și a te deconecta de la agitație. În momentele de liniște și introspecție vei găsi răspunsurile și claritatea de care ai nevoie.

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