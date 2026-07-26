Tutor 3.0 poate măsura și viteza instantanee

Italia a modernizat sistemul de control al vitezei pe autostrăzi prin introducerea Tutor 3.0, o tehnologie care nu mai măsoară doar viteza medie între două puncte, ci poate detecta și viteza instantanee, potrivit auto-motor-und-sport.de. Noul sistem este deja activ pe aproximativ 1.800 de kilometri de autostradă și îi vizează inclusiv pe șoferii români care tranzitează țara.

Mulți șoferi cunosc deja principiul sistemelor care calculează viteza medie pe un anumit tronson de drum. Astfel, simpla reducere a vitezei înainte de a doua cameră nu este suficientă pentru a evita o amendă, dacă viteza medie depășește limita legală.

Odată cu lansarea Tutor 3.0, autoritățile italiene au extins însă semnificativ capacitățile sistemului.

Noua generație a sistemului, aprobată de ministerul Transporturilor din Italia, poate funcționa atât ca un sistem clasic de măsurare a vitezei medii, cât și ca un radar fix care înregistrează viteza într-un singur punct. Tipul de măsurare utilizat nu poate fi identificat de șoferi. Acesta este stabilit de Polizia Stradale, în funcție de necesitățile fiecărui tronson.

Radarele au înlocuit senzorii montați în asfalt

Tutor 3.0 nu reprezintă doar o actualizare software, ci utilizează și o tehnologie complet nouă.

Sistemul folosește:

  • radare pentru măsurarea vitezei și poziției vehiculului;
  • camere video de înaltă rezoluție pentru citirea numerelor de înmatriculare;
  • unități locale de procesare a datelor.

Spre deosebire de versiunile anterioare, nu mai sunt necesari senzori montați în carosabil, ceea ce simplifică instalarea și întreținerea echipamentelor.

Potrivit documentației tehnice, sistemul poate măsura viteze de până la 230 km/h.

Recunoaște automat tipul vehiculului

Tutor 3.0 identifică automat categoria fiecărui vehicul:

  • autoturisme;
  • motociclete;
  • autorulote;
  • autobuze;
  • camioane;
  • vehicule cu remorcă.

Această funcție este importantă deoarece în Italia limitele legale de viteză diferă în funcție de categoria vehiculului. Astfel, o autorulotă sau un ansamblu cu remorcă poate fi sancționat chiar dacă un autoturism care circulă cu aceeași viteză respectă limita legală.

Conform administratorului autostrăzilor italiene, numerele de înmatriculare ale vehiculelor care nu încalcă legea sunt șterse după procesarea datelor. Doar în cazul unui posibil contravenient informațiile sunt transmise către Poliția Rutieră.

Ce poate face în prezent Tutor 3.0

Funcțiile confirmate ale sistemului sunt:

  • măsurarea vitezei medii;
  • măsurarea vitezei într-un punct fix;
  • identificarea automată a categoriei vehiculului;
  • funcționarea pe timp de noapte și în condiții de ploaie sau ceață;
  • detectarea vehiculelor aflate pe banda de urgență;
  • monitorizarea vehiculelor chiar dacă acestea schimbă banda de circulație.

Platforma tehnică permite și alte funcții, precum detectarea șoferilor care circulă pe contrasens sau monitorizarea depășirilor interzise pentru camioane, însă acestea nu sunt încă utilizate la scară largă.

Pe ce autostrăzi este instalat noul sistem

Tutor 3.0 este prezent pe principalele autostrăzi utilizate de turiști:

  • A1 – Milano – Bologna – Florența – Roma – Napoli;
  • A9 – Milano – Como;
  • A11 – Florența – Pisa;
  • A13 – Bologna – Padova;
  • A14 – Bologna – Ancona – Bari – Taranto;
  • A23 – Tarvisio – Udine;
  • A27 – Mestre – Belluno.

În total, sistemul supraveghează aproximativ 1.800 de kilometri de autostradă, împărțiți în 178 de sectoare monitorizate.

Tutor 3.0, noul sistem care monitorizează șoferii pe autostrăzile din Italia. Ce trebuie să știe românii care merg acolo în vacanță
Imagine generată cu AI

Ce amenzi riscă șoferii, inclusiv români

Sancțiunile pentru depășirea vitezei sunt aceleași ca în cazul radarelor clasice:

  • până la 10 km/h peste limită: 42–173 euro;
  • între 10 și 40 km/h peste limită: 173–694 euro;
  • între 40 și 60 km/h peste limită: 543–2.170 euro;
  • peste 60 km/h: 845–3.382 euro, la care se poate adăuga suspendarea dreptului de a conduce.

Între orele 22:00 și 07:00, cuantumul amenzilor crește cu o treime.

Șoferii români nu sunt scutiți de sancțiuni. Prin schimbul european de date privind proprietarii vehiculelor, autoritățile italiene pot identifica titularii autoturismelor înmatriculate în România și pot transmite procesele-verbale de contravenție.

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