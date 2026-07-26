Record de înscrieri la UMF „Carol Davila”

Pentru cele 1.947 de locuri disponibile, dintre care 1.291 finanțate de la buget și 656 cu taxă, s-au înscris 6.916 de candidați, cu 3.039 mai mulți față de sesiunea din 2025.

Examenul s-a desfășurat duminică la Complexul Expozițional ROMEXPO din București, în pavilioanele B1 și B2, începând cu ora 09.00.

„Admiterea din 2026 stabilește cel mai ridicat număr de candidați din istoria recentă a UMF «Carol Davila», confirmând interesul în creștere pentru programele sale de studii și consolidând poziția universității ca lider al învățământului medical superior din România”, a transmis UMF „Carol Davila”.

Locuri disponibile și concurență acerbă

Pentru anul universitar 2026-2027, instituția a scos la concurs 985 de locuri pentru programul de Medicină, dintre care 725 finanțate de la buget și 260 cu taxă. La Medicină Dentară sunt disponibile 274 de locuri (190 la buget și 84 cu taxă), iar la Farmacie 114 locuri (94 la buget și 20 cu taxă).

Facultatea de Moașe și Asistență Medicală (FMAM) oferă 574 de locuri (314 la buget și 260 cu taxă), repartizate pe diverse specializări: Asistență Medicală Generală (172 de locuri), Moașe (29), Balneofiziokinetoterapie și recuperare (98), Tehnică Dentară (98) și Radiologie și Imagistică (79).

La extensia Ploiești, FMAM a alocat câte 49 de locuri pentru programele de Asistență Medicală Generală și Balneofiziokinetoterapie și Recuperare.

Cea mai mare concurență se înregistrează la Medicină

Distribuția candidaților a fost următoarea: – Facultatea de Medicină: 2.727 candidați pentru 725 de locuri la buget, dintre care 20 sunt deja ocupate de olimpici; – Facultatea de Stomatologie: 800 candidați pentru 190 de locuri la buget; – Facultatea de Farmacie: 107 candidați pentru 94 de locuri la buget; – Facultatea de Moașe și Asistență Medicală: 3.282 candidați.

Admitere pe bază de dosare la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală

Pentru prima dată, admiterea la toate programele de licență ale Facultății de Moașe și Asistență Medicală se face exclusiv pe baza dosarelor. În această categorie, programele de studii cele mai căutate au fost: Asistență Medicală Generală (909 candidați pentru 172 de locuri), Tehnică Dentară (790 candidați pentru 98 de locuri), Balneofiziokinetoterapie și Recuperare (680 de candidați pentru 98 de locuri), Radiologie și Imagistică (542 candidați pentru 79 de locuri) și Moașe (88 de candidați pentru 29 de locuri).

Pentru extensia Ploiești a FMAM, au fost înregistrați 195 de candidați la Asistență Medicală Generală și 78 la Balneofiziokinetoterapie și Recuperare. Admiterea la programul Nutriție și Dietetică din cadrul Facultății de Farmacie va avea loc în sesiunea din septembrie, cu un total de 49 de locuri disponibile (31 la buget și 18 cu taxă).

Taxele de școlarizare pentru cei care nu ocupă un loc finanțat de la buget

Pentru cei care nu vor reuși să ocupe un loc finanțat de la buget, universitatea pune la dispoziție 656 de locuri cu taxă. Taxele anuale de studiu pentru anul universitar 2026-2027 sunt: 19.000 lei la Facultățile de Medicină și Stomatologie, 10.000 lei la Farmacie și 8.000 lei la FMAM, cu posibilitatea de plată în trei tranșe.

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