Pasiunea Deliei pentru sport și aventură nu mai este un secret pentru nimeni. Însă, de data aceasta, vedeta a dus lucrurile la un alt nivel, participând la Bucovina Ultra Rocks, o competiție de alergare recunoscută pentru traseele sale tehnice și peisajele spectaculoase, dar și pentru dificultatea sa, accentuată adesea de vreme.

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Conform datelor postate chiar de ea, Delia a parcurs o distanță impresionantă de peste 34 de kilometri, cu o diferență de nivel de peste 2200 de metri, totul într-un timp de aproximativ 6 ore și jumătate. O performanță remarcabilă pentru orice alergător pasionat, cu atât mai mult pentru cineva cu un program atât de încărcat precum al ei.

Delia: „ Sunt fericită tare…când fac asta”

Experiența nu a fost deloc ușoară, lucru confirmat chiar de artistă într-o postare pe rețelele sociale, unde a descris cursa în stilul ei caracteristic, sincer și plin de umor. Mai mult, a glumit chiar pe seama dorinței sale de a excela în sport.

„Eu vreau să fiu atlet. Încă o cursa nebună la Bucovina Ultra Rocks. Fu greeeuuu ..înclinat..și noroios…Sunt happy taree…când fac asta! Punct!!”, a scris Delia pe contul său de Instagram.

Delia, zâmbitoare și plină de noroi, alături de prieteni

Imaginile postate de Delia de la finalul cursei o arată într-o ipostază complet diferită de cea de pe scenă. Plină de noroi, cu pantofii de alergare greu de recunoscut, artista este totuși cu zâmbetul pe buze, alături de ceilalți participanți, semn că efortul a meritat.

Performanța Deliei este un exemplu de determinare și pasiune pentru un stil de viață activ, demonstrând că, indiferent de cât de ocupat ești, poți găsi timp pentru ceea ce îți place și te face fericit.

Foto: Instagram

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