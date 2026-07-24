Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 25 – 31 iulie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 25 – 31 iulie 2026

Zodia Berbec. Comunicarea va fi marcată de accente ce trădează iritarea sau nemulțumirea; vești care derutează sau pun la îndoială ceea ce nativii știau despre o secvență de viață și activitate, destabilizându-i. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 25 – 31 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 25 – 31 iulie 2026

Zodia Taur. Contradicții sau nelămuriri trăite în universul interior afectiv, stârnite de persoanele apropiate care dau dovadă de indiferență sau de lipsă de solidaritate cu cauza lor (dezamăgire). Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 25 – 31 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 25 – 31 iulie 2026

Zodia Gemeni. Relațiile parteneriale se vor complica și se vor intensifica până pe 1/2 august din cauza unei atitudini necooperante într-o discuție pe o temă de interes comun. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 25 – 31 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 25 – 31 iulie 2026

Zodia Rac. Neplăceri organice la nivelul aparatului locomotor, al circulației arteriale, al funcțiilor hepatice sau al sistemului nervos periferic. Conflicte la locul de muncă a căror sursă sau motivație le este, deocamdată, necunoscută nativilor. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 25 – 31 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 25 – 31 iulie 2026

Zodia Leu. Relațiile personale vor fi marcate de exagerări, de reproșuri nefondate, de individualism sau de capriciile celor dragi care se alintă, ridică pretenții și „își fac de cap”, în mod deranjant, până spre 1/2 august. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 25 – 31 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 25 – 31 iulie 2026

Zodia Fecioară. Problemele de familie, treburile gospodărești neplăcute sau urgente (avarii, reparații necesare) vor crea o stare de stres, pentru că se vor interfera cu solicitările vieții sociale sau profesionale. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 25 – 31 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 25 – 31 iulie 2026

Zodia Balanță. Mercur va exercita un rol pe ideea de protejare a imaginii publice, a prudenței, a evitării conflictelor și ipostazelor care le-ar putea atrage nativilor critici. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 25 – 31 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 25 – 31 iulie 2026

Zodia Scorpion. Cele două case ale banilor și veniturilor obținute din relațiile speciale cu persoane sau instituții încep să fie puse la încercare de opoziția Marte/Lună Neagră, până spre 1/2 august. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 25 – 31 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 25 – 31 iulie 2026

Zodia Săgetător. Întreaga săptămână, steaua fixă Alferatz, în conjuncție cu Saturn, promite onor și bogăție tuturor celor care au pe harta nașterii o planetă benefică la 14° Berbec. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 25 – 31 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 25 – 31 iulie 2026

Zodia Capricorn. Este foarte probabil ca unii Capricorni să se confrunte la locul de muncă cu surprize provenind de la (re)organizări sau de la aplicarea unor măsuri de ultimă oră. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 25 – 31 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 25 – 31 iulie 2026

Zodia Vărsător. Relațiile personale vor continua să fie tulburate de un context astral care pare să pună piedici la tot pasul unei bune înțelegeri, sădind neîncredere, ostilitate și spirit critic, cel mai adesea, nejustificat și prost plasat. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 25 – 31 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 25 – 31 iulie 2026

Zodia Pești. Stres profesional, mici neînțelegeri, nemulțumiri cu privire la felul în care evoluează un proiect sau felul în care treburile la locul de muncă s-au blocat. În relațiile de familie, contraziceri și deranjant ori greu de suportat de către nativi. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 25 – 31 iulie 2026.

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