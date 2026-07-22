Despre brânză și beneficiile ei

Brânza este unul dintre cele mai vechi și mai răspândite alimente obținute din lapte. Se obține prin coagularea proteinelor din lapte, separarea zerului, sărare și, în funcție de sortiment, maturare. Din aceleași câteva ingrediente de bază se pot obține produse foarte diferite, de la urdă și ricotta, brânză proaspătă de vaci, mozzarella, telemea, brânzeturi moi cu mucegai nobil, cașcavaluri sau sortimente tari și maturate, precum parmezanul.

Diferențele dintre ele nu țin doar de gust și consistență, ci și de cantitatea de apă, sare și grăsime, de aciditate și de durata maturării. Tocmai aceste caracteristici stabilesc cât de repede se alterează o brânză și cum trebuie păstrată.

În general, o brânză proaspătă și umedă este mai sensibilă decât una tare, maturată și mai sărată. Cu cât conține mai multă apă, cu atât este un mediu mai propice pentru dezvoltarea microorganismelor și trebuie consumată mai repede.

Ce beneficii poate avea brânza

Din punct de vedere nutritiv, brânza este considerată un aliment concentrat. O porție relativ mică poate furniza proteine complete, care conțin toți aminoacizii esențiali, precum și calciu și fosfor, minerale importante pentru oase și dinți. În funcție de laptele și tehnologia folosite, brânza mai poate avea și vitamina B12, vitamina A, zinc și riboflavină.

Proteinele și grăsimile contribuie la senzația de sațietate, motiv pentru care o cantitate moderată de brânză, alături de legume, fructe, pâine integrală sau alte alimente simple, poate face o masă mai consistentă.

Pentru copii, adolescenți, persoane în vârstă sau oameni care au dificultăți în a consuma suficientă proteină, brânza poate fi o soluție practică, atât timp cât tipul și cantitatea sunt potrivite nevoilor individuale.

Brânzeturile maturate au, de regulă, foarte puțină lactoză, deoarece o parte este eliminată odată cu zerul, iar restul este consumat de bacteriile implicate în fermentare. Din acest motiv, unele persoane cu intoleranță la lactoză suportă mai bine parmezanul, cheddarul sau cașcavalurile maturate decât laptele ori brânzeturile proaspete. Gradul de toleranță este însă unul individual. Intoleranța la lactoză nu trebuie confundată cu alergia la proteinele laptelui, în cazul unei alergii, nici brânza fără lactoză nu este automat sigură, arată medicalnewstoday.com.

De ce nu e bine să exagerăm cu consumul de brânză

Calitățile nutritive ale brânzei nu o transformă într-un aliment care trebuie consumat fără limită. Multe sortimente sunt bogate în sare, grăsimi saturate și calorii.

Telemeaua, feta, brânza cu mucegai, parmezanul și unele cașcavaluri maturate pot avea un conținut ridicat de sodiu. Persoanele cu hipertensiune, insuficiență cardiacă, boli renale sau indicație medicală de reducere a sării trebuie să fie deosebit de atente la cantitate și la etichetă.

O soluție realistă este folosirea ei în porții moderate. O bucată mică de brânză cu gust intens poate da savoare unei salate, unei omlete sau unei porții de legume fără să fie nevoie de o cantitate mare.

Cum păstrăm brânza în mod corect

Cum păstrăm brânza în mod corect ( Foto Shutterstock)
Cum păstrăm brânza în mod corect ( Foto Shutterstock)

Majoritatea brânzeturilor trebuie păstrate la frigider. Brânza nu se așază, de preferat, pe ușă, unde temperatura oscilează la fiecare deschidere, ci pe un raft cu temperatură stabilă. Recomandarea oficială pentru produsele lactate este păstrarea la 4 grade sau mai puțin și respectarea indicațiilor de pe ambalaj.

Data de pe etichetă, instrucțiunile fabricantului și termenul indicat după deschidere au prioritate față de regulile generale, pentru că modul corect de păstrare poate diferi în funcție de sortiment.

Un produs ambalat în atmosferă protectoare sau vidat poate rezista mult timp nedeschis, dar termenul se scurtează considerabil după ce ambalajul a fost desfăcut.

Firimiturile, resturile de mâncare și umezeala introduse în recipientul în care ținem brânza favorizează alterarea. Este mai bine să tăiem numai cât consumăm și să punem restul imediat înapoi la rece.

Cum păstrăm brânzeturile tari și semitari

Cașcavalul, cheddarul, gouda, emmentalerul, parmezanul și alte brânzeturi cu umiditate redusă rezistă mai bine decât cele proaspete.

Cât timp sunt nedeschise, cel mai potrivit ambalaj este cel original. După deschidere, pot fi învelite în hârtie specială pentru brânză, hârtie cerată sau hârtie de copt, apoi introduse într-o pungă ori într-o cutie care să le protejeze de uscarea excesivă și de mirosurile frigiderului.

Folia de plastic lipită foarte strâns, folosită săptămâni la rând, poate reține condensul și poate da suprafeței un miros neplăcut. Dacă este singura soluție disponibilă, brânza trebuie verificată și reambalată periodic, mai ales când ambalajul devine umed.

O bucată întreagă se păstrează mai bine decât aceeași brânză deja feliată sau rasă, deoarece are o suprafață mai mică expusă aerului și contaminării.

Brânzeturile tari pot fi congelate, dar textura lor devine adesea mai sfărâmicioasă. De aceea, după dezghețare sunt mai potrivite pentru pizza, sosuri, paste sau preparate la cuptor decât pentru un platou de brânzeturi. Este practic să fie congelate în porții mici, bine ambalate și etichetate, apoi dezghețate lent în frigider.

Brânzeturile moi, proaspete și cele păstrate în lichid

Brânza proaspătă de vaci, urda, ricotta, crema de brânză și cottage cheese conțin multă apă și trebuie păstrate în recipiente curate, bine închise.

Se ia din cutie numai cu o lingură curată, nu se mănâncă direct din recipient dacă restul va fi păstrat. Orice contact repetat cu saliva sau cu tacâmuri folosite introduce microorganisme și brânza se poate strica mai repede.

Mozzarella proaspătă și burrata se păstrează în lichidul original și se consumă repede după deschidere, conform etichetei. Nu este indicat să se arunce lichidul și să se lase brânza descoperită, pentru că suprafața se usucă, iar interiorul își pierde textura. Brânzeturile proaspete nu se congelează prea bine, deoarece după dezghețare pot deveni apoase sau sfărâmicioase.

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Brie, Camembert și alte brânzeturi cu coajă albă comestibilă pot rămâne în hârtia lor originală, așezate apoi într-o cutie.

Brânzeturile cu mucegai trebuie împachetate separat, atât din cauza mirosului puternic, cât și pentru a limita transferul sporilor către alte alimente. Mucegaiul albastru sau alb care face parte din fabricarea acestor brânzeturi este normal, apariția unor culori, mirosuri ori texturi neobișnuite pentru produsul respectiv este altceva.

Cum păstrăm corect brânza telemea

Telemeaua este o brânză sărată care, de regulă, se maturează și se păstrează în saramură. Unele tipuri sunt moi și proaspete, iar altele sunt mai ferme și maturate.

Cel mai sigur mod de a păstra telemeaua cumpărată în saramură este să o lăsăm în lichidul original. Bucățile trebuie să rămână complet acoperite, într-o cutie sau într-un borcan alimentar curat, cu capac. Partea care rămâne deasupra lichidului se usucă, își schimbă culoarea și poate mucegăi mai repede.

Recipientul se păstrează permanent la frigider, nu în cămară sau pe balcon, chiar dacă afară pare răcoare.

Telemeaua nu se scoate cu mâna și nici cu o furculiță folosită la masă. Se utilizează o furculiță sau un clește curat, iar bucățile scoase nu se pun înapoi. Nici roșiile, ceapa, măslinele sau firimiturile nu trebuie să ajungă în saramură.

Dacă este nevoie doar de o parte dintr-o bucată, aceasta se taie pe o farfurie curată, iar restul se întoarce imediat în recipient.

Saramura care devine vâscoasă, face spumă, are miros neplăcut, prezintă pete de mucegai sau este însoțită de o textură cleioasă a brânzei indică faptul că este stricată.

Ce facem când apare mucegaiul pe brânză

Mucegaiurile se pot dezvolta chiar și la frigider. La o brânză tare, compactă, precum cheddarul sau parmezanul, o pată foarte mică de mucegai accidental poate fi îndepărtată prin tăierea unei porțiuni de cel puțin aproximativ 2,5 centimetri în jurul și sub zona afectată. Cuțitul nu trebuie să atingă mucegaiul, pentru a nu-l transfera pe partea păstrată, arată USDA.

Această regulă nu este valabilă pentru telemea, brânză proaspătă, ricotta, mozzarella, cremă de brânză, brânzeturi moi, felii sau brânză rasă. În aceste produse, mucegaiul poate pătrunde mai mult decât vedem la suprafață. Dacă apare mucegai, întregul produs se aruncă.

Sursa foto – Shutterstock.com

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