Pașaport fals și 15 documente de identitate contrafăcute, descoperite la controlul de frontieră

O femeie care intenționa să călătorească din România către Paris a fost reținută pe aeroport, după ce polițiștii de frontieră au descoperit că pașaportul irlandez prezentat la control era fals. În urma unei verificări suplimentare, asupra acesteia a fost descoperit un plic care conținea 15 documente de identitate false: 10 cărți de identitate italiene, trei belgiene și două olandeze.

„Aceasta a prezentat la control un pașaport irlandez care, în urma verificărilor specifice, s-a dovedit a fi contrafăcut. Polițiștii de frontieră au mai descoperit asupra acesteia un plic ce conținea 15 documente de identitate contrafăcute”, au declarat autoritățile.

Patru persoane, oprite înainte de a ajunge în Irlanda

Cu doar câteva ore înainte, în zona non-Schengen a aceluiași aeroport, patru persoane care urmau să se îmbarce spre Dublin au fost descoperite folosind documente false. La controlul inițial, aceștia au prezentat documente autentice. Însă, la îmbarcare, au fost depistate trei pașapoarte norvegiene și un pașaport irlandez false.

„Verificările au stabilit că persoanele dețineau, în realitate, documente autentice eliberate de autoritățile austriece pentru refugiați, respectiv un pașaport tanzanian, documente care nu le-ar fi permis intrarea pe teritoriul Irlandei”, au explicat polițiștii de frontieră.

Cele patru persoane au fost preluate de Inspectoratul General pentru Imigrări, iar investigațiile continuă. Autoritățile suspectează că toate persoanele implicate în incidentele de pe aeroport ar fi fost asistate de un bărbat care le-a însoțit la fața locului.

Țigarete de contrabandă și tutun fără acte, descoperite în bagajele pasagerilor

Tot pe Aeroportul Otopeni, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au confiscat peste 32.000 de țigarete fără timbru și 1,5 kilograme de tutun vrac, conform News.ro.

Într-un prim caz, două românce sosite din Istanbul au fost oprite după ce au ales culoarul verde, destinat celor fără bunuri de declarat. „În bagajele acestora au fost descoperite 24.520 de țigarete fără timbru de acciză, provenite din Turcia, bunurile fiind reținute de autoritatea vamală”, au precizat polițiștii.

Într-un alt caz, un cetățean vietnamez, sosit pe ruta Vietnam–Istanbul–București, a fost prins transportând 1,5 kilograme de tutun vrac ascunse în bagajele de cală. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru contrabandă în acest caz.

De asemenea, o altă femeie româncă, tot venită din Istanbul, a fost depistată cu 8.200 de țigarete fără timbru de acciză, care au fost confiscate de autoritățile vamale.

În toate aceste cazuri, autoritățile continuă investigațiile pentru a determina circumstanțele exacte ale faptelor și pentru a identifica toate persoanele implicate. Poliția de Frontieră a subliniat că astfel de acțiuni au ca scop prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, în beneficiul siguranței cetățenilor.

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