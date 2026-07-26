Cozi uriașe pentru un selfie cu Tre Cime

În plin sezon estival, străzile din Tirolul de Sud, o regiune populară printre turiștii elvețieni, sunt mai aglomerate ca niciodată. Sute de vizitatori se îndreaptă zilnic spre Dolomiți, dornici să surprindă un cadru perfect cu faimoșii munți Tre Cime di Lavaredo.

Un videoclip publicat recent arată cozi imense de persoane care așteaptă să urce în autobuzele speciale ce transportă turiștii spre această atracție turistică.

„Un record de vizitatori”

Potrivit ziarului italian Corriere della Sera, autoritățile locale sunt îngrijorate de fluxul uriaș de turiști. Nicola Bombassei, consilier în cadrul primăriei din Auronzo di Cadore, explică: „Comparativ cu 2025, înregistrăm un record de vizitatori – și asta în ciuda faptului că ne aflăm deja în al doilea an de restricții de acces”.

Oficialul, responsabil pentru mediu și planificare teritorială, a adăugat că vremea frumoasă din ultimele zile, după trei zile ploioase, a contribuit semnificativ la formarea cozilor uriașe.

Bombassei susține că sistemul de rezervare online implementat în ultimii ani este o soluție eficientă pentru a evita supraaglomerarea.

„Suntem complet ocupați pe termen nelimitat”, a declarat acesta pentru ziarul italian. Fără restricții, „haosul ar fi fost și mai mare”.

În plus, autoritățile locale analizează alte măsuri care ar putea reduce aglomerația pe drumurile din zonă. „Cozi pe marginea drumului nu reprezintă o soluție acceptabilă”, a subliniat el.

Transportul public, adaptat cererii

Operatorii locali de transport au luat măsuri pentru a face față situației. Serviciul de shuttle Dolomiti Bus, care transportă turiștii la Tre Cime, a fost extins.

„Monitorizăm constant fluxurile de vizitatori și ajustăm oferta noastră pentru a răspunde nevoilor regiunii”, a declarat Gabriele Mariani, manager operațional al companiei, pentru Corriere della Sera.

Tirolul de Sud se confruntă frecvent cu un aflux masiv de turiști. În 2025, telecabina care duce spre masivul Seceda a generat controverse, după ce localnicii s-au plâns de comportamentul vizitatorilor.

Mulți dintre aceștia veneau nepregătiți, lăsau gunoaie în urmă și tratau zona ca pe un parc de distracții. În consecință, unii locuitori evită să mai viziteze obiectivele turistice locale în plin sezon, preferând să aștepte perioadele mai liniștite, scrie Blick.

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