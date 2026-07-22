Stânga s-a pierdut în dezbateri puerile despre identitate, gen. Dreapta a devenit tot mai conservatoare, mai radicală. Centrul a fost exclus.

Școala n-a mai reprezentat o alternativă atâta timp cât vocea gloatei validează sau invalidează valoarea.

Lumea a devenit aproape întru totul virtuală, o plăsmuire, un fals, o închipuire plină de filtre și prieteni imaginari. Omenirea s-a mutat concomitent în spitalul de nebuni și în bâlci.

Degradarea accelerată care a început atunci nu mai poate fi oprită.

Entuziasmul tâmp cu care oamenii s-au aruncat acum un deceniu în brațele rețelelor sociale este egalat și chiar depășit astăzi de entuziasmul la fel de tâmp (dacă nu și mai tâmp) cu care se aruncă în brațele inteligenței artificiale. Ignorând realitatea elementară că, pentru ca progresul să atingă o culme, oamenii trebuie pur și simplu evacuați din realitate și din istorie. Ceea ce se va întâmpla până la sfârșitul secolului. Din fericire, voi fi până atunci oale și ulcele.

În ultimul deceniu s-au întors în forță dictaturile politice. Dictatura capitalului a căpătat un chip și mai monstruos, au dispărut bunul simț, moderația, dialogul și, spuneam, încrederea în oameni și în societate.

Au explodat grobianismul, neamprostia, violența, agresivitatea și gargara, trumpiții și putiniștii. Totul din on-line. Pentru a coborî în viața de dincolo de perete și a o distruge în beneficiul, firesc, al celor care au întreținut dezbinarea pentru a conduce.

Niciodată n-au devenit bogații mai bogați într-un timp atât de scurt și niciodată în istorie n-a fost mai accelerat gradul de degenerare psihică al lumii.

Smartphone-ul a sfârșit prin a imbeciliza omul, iar inteligența artificială va sfârși prin a-i aboli întru totul gândirea.

Omul va fi o carcasă goală și nefolositoare la cheremul mașinăriilor (ca în orice film prost apocaliptic de la Hollywood).

E atât de evident încât până și rezistența e inutilă. Dar e și cu atât mai frumos cu cât e inutil!

Eu unul voi rezista pe baricadele umanității imperfecte, fragile și tocmai de aceea valoroase, până-mi cântă grăsana.

Și oricum vine înainte sfârșitul cauzat de schimbările climatice. Nu mai apucăm noi să ne sfârșească roboții…. Căci de prostit deja ne-au prostit algoritmii dincolo de irevocabil.

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