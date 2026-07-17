Despre ceapă și cartofi

Ceapa și cartoful sunt două dintre cele mai importante legume cultivate și consumate în întreaga lume. Se găsesc în aproape orice bucătărie, fiind apreciate atât pentru valoarea lor nutritivă, cât și pentru faptul că pot fi incluse într-o multitudine de rețete.

Deși sunt adesea cumpărate împreună și folosite în aceleași rețete, puțini oameni știu că, după recoltare, aceste două legume nu ar trebui păstrate una lângă cealaltă. Modul în care sunt depozitate le influențează atât aspectul, cât mai ales calitatea, iar respectarea unor reguli simple poate să ne ajute astfel încât legumele să nu se strice în cămară.

Cartoful este unul dintre cele mai cultivate produse agricole din lume și reprezintă o sursă importantă de carbohidrați complecși, fibre, vitamina C, vitamina B6 și potasiu. În funcție de soi și de modul de preparare, cartofii pot constitui baza unei alimentații echilibrate. După recoltare însă, tuberculii rămân organisme vii. Ei continuă să respire, consumând din rezervele proprii de energie și eliberând dioxid de carbon și vapori de apă. În anumite condiții, mai ales atunci când sunt expuși la temperaturi ridicate sau la lumină, cartofii încep să încolțească și să își piardă treptat calitățile culinare.

Ceapa, la rândul ei, este o plantă cu o importanță deosebită atât din punct de vedere alimentar, cât și medicinal. Bogată în compuși sulfurați, antioxidanți și flavonoide, ceapa este apreciată pentru aroma sa caracteristică și pentru efectele benefice asupra sănătății.

După ce este recoltată și uscată, ceapa intră într-o perioadă de repaus, însă continuă și ea să reacționeze la condițiile din mediul înconjurător. Dacă este păstrată în spații prea umede sau insuficient ventilate, bulbii pot mucegăi, pot putrezi sau pot începe să încolțească și ei.

De ce nu e bine să păstrezi cartofii lângă ceapă

De ce nu e bine să păstrezi cartofii lângă ceapă - Foto Shutterstock
De ce nu e bine să păstrezi cartofii lângă ceapă – Foto Shutterstock

Este un obicei foarte comun ca și ceapa, și cartofii să fie păstrați împreună în cămară sau în alte locuri de depozitare din locuință, dar această practică nu este recomandată. Cele două legume se pot strica mai repede dacă stau una lângă cealaltă.

Motivul principal ține de felul în care ceapa și cartofii se comportă și după recoltare. Atât cartofii, cât și ceapa elimină umiditate în timpul respirației, însă cartofii produc, în plus, cantități mai mari de vapori de apă și căldură. Acest mediu mai umed duce la degradarea bulbilor de ceapă, care sunt mult mai sensibili la excesul de umiditate. În astfel de condiții, ceapa se înmoaie, își pierde din textura fermă și devine mai predispusă la dezvoltarea mucegaiurilor și a bacteriilor care provoacă putrezirea.

Un alt aspect important este legat de etilenă, un produs vegetal gazos implicat în procesele naturale de maturare și îmbătrânire ale plantelor.

Deși nici cartofii și nici ceapa nu sunt considerați mari producători de etilenă, comparativ cu fructe precum merele sau bananele, cartofii pot deveni mai sensibili la acest gaz atunci când sunt depozitați în apropierea altor vegetale. În plus, interacțiunea dintre umiditate și temperatură poate grăbi atât încolțirea cartofilor, cât și deteriorarea cepei. Din acest motiv, se recomandă depozitarea separată a acestor două legume.

Puse împreună, ceapa începe să se înmoaie și să putrezească, iar cartofii încolțesc mai repede și își pierd fermitatea. În plus, dacă unul dintre ele începe să se altereze, microorganismele se pot răspândi mai ușor și către celelalte legume aflate în apropiere.

De asemenea, este recomandat să eviți depozitarea cartofilor lângă fructe precum merele, perele sau bananele, deoarece și acestea eliberează etilenă.

Descoperă și alte Fructe și legume care nu se păstrează împreună

Cum să depozitezi corect ceapa și cartofii

Chiar dacă ceapa și cartofii sunt printre cele mai rezistente legume, modul în care sunt păstrați poate influența semnificativ perioada în care rămân în stare bună. Temperatura, umiditatea, lumina și circulația aerului sunt factorii care determină cât timp își vor păstra prospețimea și calitățile nutritive.

Cum să depozitezi cartofii

Cartofii se păstrează cel mai bine într-un loc răcoros, întunecos și bine aerisit. O cămară, o pivniță sau un beci uscat sunt ideale pentru depozitarea lor. Într-un apartament, ceapa și cartofii pot fi păstrați într-un dulap de bucătărie aflat departe de aragaz, cuptor, calorifer și chiuvetă. Temperatura optimă este, în general, între 7 și 10 grade Celsius, deoarece temperaturile prea ridicate accelerează încolțirea, iar cele foarte scăzute, cum sunt cele din frigider, determină transformarea amidonului în zaharuri. Acest proces modifică gustul cartofilor și poate afecta textura lor după gătire.

Lumina trebuie evitată, deoarece favorizează apariția unei culori verzui la suprafața tuberculilor și formarea solaninei, un compus natural care poate deveni nociv dacă este prezent în cantități mari.

De asemenea, cartofii nu trebuie păstrați în pungi de plastic închise ermetic, deoarece lipsa circulației aerului favorizează acumularea umidității și apariția mucegaiului. Mult mai potrivite sunt lăzile din lemn, coșurile din nuiele sau sacii din pânză ori pungile de hârtie, care permit aerului să circule.

Cum să depozitezi ceapa

Și ceapa are nevoie de un spațiu uscat, răcoros și bine ventilat. După recoltare, bulbii trebuie să fie bine uscați înainte de depozitare, deoarece umiditatea rămasă între foile exterioare duc la apariția mucegaiului. Pentru păstrarea pe termen lung, ceapa poate fi depozitată în plase, coșuri împletite sau lăzi perforate, astfel încât aerul să circule permanent în jurul bulbilor.

Un aspect important este evitarea umezelii. Dacă ceapa este ținută într-un spațiu umed sau într-un recipient fără ventilație, bulbii încep să se înmoaie, să încolțească sau să putrezească mult mai repede. De aceea, nu este recomandată păstrarea ei în pungi de plastic închise sau în apropierea surselor de apă și condens.

Atât în cazul cartofilor, cât și al cepei, este indicată verificarea periodică. O singură ceapă sau un cartof deteriorat poate duce la răspândirea mucegaiului și a microorganismelor către celelalte legume. Îndepărtarea imediată a legumelor care prezintă semne de alterare contribuie la prelungirea duratei de păstrare a întregii cantități.

Ce alte legume poți depozita împreună cu cartofii

Dacă nu ai foarte mult loc în casă, cartofii pot sta în același dulap cu usturoiul sau cu alte rădăcinoase, precum sfecla, păstârnacul ori țelina, însă este bine ca fiecare să fie păstrat în propriul recipient. Astfel, aerul circulă mai bine, iar dacă una dintre legume începe să se altereze, nu le va afecta imediat și pe celelalte.

Trucuri simple pentru ca să reziste cartofii mai mult

Dacă vrei să te bucuri de cartofi proaspeți cât mai mult timp, există câteva obiceiuri care chiar fac diferența.

În primul rând, nu îi spăla sub nicio formă înainte de depozitare. Pământul rămas pe coajă îi protejează în mod natural, iar umezeala rezultată în urma spălării duce la apariția mucegaiului.

La fel de important este să îi verifici din când în când. Un cartof care începe să se înmoaie sau să putrezească îi poate afecta rapid și pe cei sănătoși din jur. De aceea, este bine să îndepărtezi imediat tuberculii deteriorați.

Recipientul în care sunt păstrați contează și el. O ladă din lemn, un coș din răchită, un săculeț din pânză sau chiar o cutie de carton perforată sunt variante mult mai potrivite decât o pungă de plastic, unde umiditatea se acumulează ușor.

Un alt obicei util este să consumi mai întâi cartofii cumpărați mai de mult. Dacă adaugi o cantitate nouă peste cea veche, este ușor să uiți de cei aflați la bază, iar aceștia se vor degrada primii.

Circulă și recomandarea de a pune un măr lângă cartofi pentru a preveni încolțirea. Deși este un sfat foarte popular, dovezile științifice nu îl susțin. Merele emit etilenă, iar efectele acestui gaz asupra cartofilor nu sunt benefice.

Descoperă și Cum să congelezi corect legumele

Sursă foto – Shutterstock.com

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