O cameră din cămin, scena crimelor

Reprezentanții Universității Statului South Carolina (SCSU) au anunțat printr-un comunicat că accesul în campus a fost blocat joi, în jurul orei locale 21.15 (vineri, ora 4.15 în România). Măsura a fost luată în urma unui atac semnalat într-o cameră a căminului studențesc Hugine Suites, relatează News.ro.

Situată în localitatea Orangeburg, la o distanță de circa 70 km de capitala Columbia, universitatea a devenit centrul unei investigații coordonate de forțele de poliție ale statului South Carolina.

Nici universitatea şi nici anchetatorii nu au precizat identitatea victimelor şi nici starea de sănătate a persoanei rănite. Nicio informaţie nu a fost difuzată nici despre eventuala fugă a autorului sau autorilor.

Universitatea nu este la prima experiență de acest gen în ultimele luni. În octombrie, două atacuri independente au lăsat în urmă trei victime (un mort și doi răniți), umbrind evenimentele festive organizate de instituție.

După atacurile anterioare, universitatea a încercat să sporească siguranța în campus. Vicepreședintele instituției a precizat că s-au introdus filtre de acces la evenimente, s-a suplimentat numărul camerelor de supraveghere și s-au îmbunătățit procedurile de alertare în caz de criză.

Tragedia vine după masacrul din Canada

Universitatea Statului South Carolina, înfiinţată în 1896, are peste 3.000 de studenţi, potrivit site-ului instituţiei.

Cel mai recent incident violent într-o instituție de învățământ superior din SUA s-a produs în decembrie, la prestigioasa Universitate Brown din Rhode Island. Atacul armat de atunci s-a soldat cu doi morți și nouă răniți, marcând un nou capitol tragic pentru sistemul universitar american.

Atacul din South Carolina a avut loc la scurt timp după masacrul din Canada, unde opt persoane și-au pierdut viața într-o instituție de învățământ. Spre deosebire de Statele Unite, Canada se confruntă foarte rar cu astfel de drame legate de armele de foc în școli.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE