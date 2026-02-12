Pasionată de arme de foc

Conform autorităților, suspecta, care s-a sinucis, și-ar fi ucis anterior mama, Jennifer Strang, de 39 de ani, și fratele vitreg, Emmett, de 11 ani, la domiciliul acestora. Potrivit mai multor apropiați, adolescenta, născută de sex masculin, era descrisă ca fiind o persoană solitară, pasionată de arme de foc.

În majoritatea fotografiilor făcute publice, Jesse apare serioasă. Chiar și la evenimente festive, cum ar fi zilele de naștere, ea nu este deloc veselă. În schimb, atunci când pozează cu o pușcă în mână, chipul i se luminează.”

New photos of transgender Canadian school shooter Jesse Van Rootselaar who murdered 8 people in Tumbler Ridge, BC pic.twitter.com/p8glvCmSNX — Breaking911 (@Breaking911) February 12, 2026

„Jesse a început să se identifice ca femeie la vârsta de 12 ani. Potrivit poliției, nu există niciun element care să confirme că aceasta ar fi fost victima hărțuirii (bullying-ului) în legătură cu identitatea sa de gen. Ea abandonase școala în urmă cu patru ani. În acest stadiu al anchetei, motivul atacului armat rămâne necunoscut,” au anunțat anchetatorii.

Descrisă drept un copil liniștit

Mai mulți cunoscuți o descriu pe Jesse ca fiind „un copil liniștit, care nu a creat probleme”. „Cu siguranță nu era urâtă de ceilalți”, a afirmat un fost coleg de clasă, Liam Irving.

Este posibil ca problemele din familie să o fi afectat. Jennifer Strang, mama lui Jesse, își schimba regulat reședința împreună cu copiii săi. Totuși, acesteia nu îi era permis să părăsească provincia Columbia Britanică, în urma unei dispute cu fostul său partener.

În 2015, judecătorul Anthony Saunder a decis că tatăl trebuie să poată menține contactul telefonic cu copiii săi. „Acești copii duc o viață de nomazi. În cinci ani, au avut mai multe adrese în Terre-Neuve (Newfoundland), Grande Cache și Powell River”, sublinia acesta în hotărârea sa.

Probleme de sănătate mintală

În ultimii ani, poliția a intervenit de mai multe ori la domiciliul lui Jesse, în urma unor sesizări care menționau probleme legate de sănătatea sa mintală. Prezența armelor în locuință ridica, de asemenea, îngrijorări.

Astfel, în urmă cu doi ani, mai multe arme de foc au fost confiscate de la domiciliul familiei, înainte de a fi restituite ulterior „proprietarului” în cadrul procedurii legale. Comisarul adjunct al Jandarmeriei Regale a Canadei, Dwayne McDonald, nu a dorit să specifice identitatea acestei persoane, în timpul conferinței sale de presă de miercuri.

Permisul se poate obține de la vârsta de 12 ani

În Canada, tinerii cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani pot solicita un permis de posesie și achiziție pentru minori. Acesta le permite să împrumute o armă de foc pentru a învăța cum să o mânuiască sau pentru a participa la activități supravegheate, cum ar fi tirul sportiv sau vânătoarea.

So the RCMP had multiple calls to the home of Jesse Strang/Van Rootselaar for mental health issues.

Jesse was taken into custody and examined on mental health issues.

Guns were seized from the home but then returned.

Heres RCMP Deputy Commissioner Dwayne McDonald. pic.twitter.com/Hi9DyJlZk2 — Brian Lilley (@brianlilley) February 11, 2026

În timpul atacului de la școală, adolescenta a folosit o pușcă și un pistol. Ancheta va trebui să stabilească dacă este vorba despre aceleași arme care fuseseră confiscate anterior de la domiciliul familiei.

Interesul lui Jesse pentru arme datează de mai mulți ani. Pe Facebook, mama sa, Jennifer Strang, scria în 2021: „Vizitați canalul de YouTube al fiului meu cel mare, Jesse. El realizează videoclipuri despre vânătoare, arme și alte activități care îi plac.” Între timp, contul a fost șters.

„Este nevoie de un miracol”

Atacul armat din 10 februarie s-a soldat, de asemenea, cu 25 de răniți. Printre aceștia, Maya Gebala, în vârstă de 12 ani, a fost împușcată în cap și în gât, iar pronosticul medicilor rămâne rezervat (viața îi este în continuare pusă în pericol).

Mama ei, Cia Edmonds, și-a exprimat deznădejdea pe rețelele de socializare: „Leziunile cerebrale sunt prea grave. O simt în inima mea, îmi spune că totul va fi bine. Este cu noi pentru moment, dar pentru cât timp? Comoara noastră are nevoie de un miracol.”

Marți, poliția canadiană a fost alertattă să intervină la liceul din Tumbler Ridge, după raportarea unui atacator activ. Jesse fusese descrisă inițial ca „o femeie în rochie, cu părul șaten”. În cadrul unei conferințe de presă, autoritățile au vorbit ulterior despre „un trăgător în rochie”.

Incidentul este unul dintre cele mai sângeroase atacuri din ultimele decenii în această țară, relatează CNN și CBC. Atacul a început pe 10 februarie, în jurul orei 13.20, ora locală, la școala secundară Tumbler Ridge. Poliția a intervenit rapid și a găsit șase persoane decedate și zeci de răniți.

Șase victime au fost găsite moarte în interiorul Școlii Gimnaziale Tumbler Ridge, iar o alta a murit în drum spre spital. Alte două persoane au fost găsite moarte într-o casă, despre care poliția crede că are legătură cu atacul armat din școală. Suspecta a fost descoperit fără viață, suferind „ceea ce pare a fi o rană autoprovocată”, conform autorităților.

Orașul din Canada în care a avut loc atacul este cunoscut drept o zonă liniștită

Tumbler Ridge, un oraș rural situat la poalele Munților Stâncoși, are aproximativ 2.400 de locuitori. Împușcăturile în masă sunt extrem de rare în Canada, unde legislația privind armele de foc este mult mai strictă comparativ cu Statele Unite. Potrivit Small Arms Research, în Canada există aproximativ 35 de arme de foc la fiecare 100 de locuitori, în contrast cu 121 de arme la 100 de locuitori în SUA.

Atacul din Canada are loc la scurt timp după tragedia din Sydney. Reamintim că în decembrie cel puțin 12 oameni au fost uciși pe o plajă din Sydney, în prima zi de Hanuka. Alte 30 de persoane au fost rănite.







