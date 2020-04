De Anamaria Nedelcoff,

Oficialii ICF susțin că aceste cazuri nu pun în pericol activitatea unității.

“Am testat-o fiindcă am început să testăm personalul. Testăm pacienţii şi personalul. Testarea pacienţilor și a personalului ne permite depistarea de timpuriu a oricărui posibil focar şi, totodată, identificarea cazurilor asimptomatice pentru continuarea în siguranţă a activităţii unităţii medicale. Astfel am identificat o persoană complet asimptomatică şi am izolat-o, respectiv asistenta medicală”, a explicat conf. dr. Anca Coliţă, manager IC Fundeni.

Asistenta medicală nu a intrat în contact cu niciun pacient. Și ea, și toți cei care au intrat în contact cu ea au purtat echipament de protecție.

Din 6 aprilie, ICF face teste pentru COVID. În prezent se fac 160 teste pe zi.

Citeşte şi:

După Streinu-Cercel, Raed Arafat avertizează și el procurorii să-i lase în pace pe cei care “nu au respectat o regulă sau au mers mai repede la achiziții în această perioadă”

Imagini din interiorul unității medicale COVID-19 cu 350 de paturi pe care o pregătesc autoritățile în Bucureștii Noi

Cazul incredibil al infirmierei de la Spitalul de Infecțioase din Iași, cu rezultate negativ – pozitiv – negativ – pozitiv la testele de COVID-19