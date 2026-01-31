Vehiculul suspect, acoperit cu noroi și aparent încărcat, a fost oprit de polițiștii Serviciului Rutier Teleorman. În interior s-au găsit 1.135 de kilograme de pește, din specii precum sânger, novac, crap, caras, știucă și șalău. Totodată, au fost identificate 26 de plase de pescuit monofilament și pentru pescuit industrial, anunță News.

„În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat că autoturismul în cauză nu este înmatriculat, fiindu-i montate plăcuțe de înmatriculare atribuite altui vehicul. Cantitatea de pește a fost ridicată în vederea predării și distrugerii de către reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare Teleorman“, au declarat reprezentanții Poliției Județene Teleorman.

În mașină se aflau un bărbat de 42 de ani, care o conducea, și un pasager de 19 ani. După administrarea probelor, șoferul a fost reținut pentru 24 de ore.