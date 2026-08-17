„Dacă Omanul se pune în calea noastră, îi bombardăm de nu se văd”, a declarat liderul de la Casa Albă într-un interviu acordat jurnalistului de la Fox News Trey Yingst.

Reprezentanți ai Iranului şi Sultanatului Oman negociază de mai multe săptămâni un acord cu privire la traversarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz, cu care se învecinează cele două ţări.

De la lansarea operațiunii americano-israeliene „Epic Fury” împotriva regimului din Iran, pe 28 februarie, forțele armate iraniene au închis Strâmtoarea Ormuz și au cerut apoi taxe de tranzit, care sunt ilegale în virtutea dreptului internațional.

Ca represalii, Statele Unite au impus o blocadă asupra porturilor iraniene.

„Negocierile dintre Iran şi Oman continuă în mod serios. Schimbări de puncte de vedere au loc asupra textului declaraţiei comune”, a subliniat luni un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran.

Donald Trump a îndemnat luni regimul islamic din Iran „să ridice steagul alb al capiutulării”.

„Nu mă grăbesc”, a afirmat președintele american, apreciind că alegerile legislative de la jumătate de mandat, programate pe 3 noiembrie, „nu-mi schimbă cu nimic reflecţiile”.

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