„O întâlnire bună și productivă cu președintele Trump și președintele Macron. Președintele Trump, ca întotdeauna, este hotărât și îi mulțumesc pentru asta. Îi mulțumesc și președintelui Macron pentru organizarea acestei întâlniri la Paris.

Am vorbit despre oamenii noștri, despre situația de pe câmpul de luptă și despre o pace justă pentru Ucraina. Cu toții dorim să punem capăt acestui război cât mai repede și mai just posibil”, a declarat președintele ucrainean.

Întâlnirea dintre Macron, Trump și Zelenski a avut loc sâmbătă seara și a durat 35 de minute, precizează Ukrainska Pravda. Donald Trump s-a deplasat la Paris cu ocazia ceremoniei de redeschidere a Catedralei Notre-Dame. Este vorba de prima sa călătorie în străinătate după ce a fost reales președinte al SUA, pe 5 noiembrie.

„Să continuăm acţiunea comună pentru pace şi securitate”, a reacţionat Macron, care a punctat pe plan diplomatic într-un moment în care se confruntă cu o criză instituţională majoră pe plan intern, deoarece Franţa nu mai are guvern cu atribuţii depline din 4 decembrie.

United States, Ukraine, and France. Together on this historic day. Gathered for Notre-Dame. Let us continue our joint efforts for peace and security. pic.twitter.com/hEYGEklihT