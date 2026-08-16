Toți aliații SUA din Golf sunt deranjați de imprevizibilitatea lui Trump

În ultimele săptămâni, Donald Trump a amenințat în mod repetat Iranul ca apoi să facă un pas în spate sub pretextul unor „progrese în negocieri”.

După aproape șase luni de război, trei oficiali și un fost diplomat american au declarat pentru The Washington Post că guvernele Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Kuweitului și Bahrainului sunt acum toate nemulțumite față de felul în care administrația Trump gestionează conflictul cu regimul de la Teheran. Mai mult decât atât, unele țări din Golf au început să pună la îndoială utilitatea găzduirii unor instalații militare americane de mari dimensiuni pe teritoriile lor.

„Trump a început acest război și noi plătim prețul”, acuză un oficial din Golf, citat sub rezerva anonimatului.

Potrivit acestui oficial, furia față de Statele Unite este la cel mai înalt nivel în Golf de când SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie.

Pactul Arabia Saudită – Turcia – Pakistan, una dintre viitoarele soluții alternative care îngrijorează SUA

Monarhiile din Golf continuă să se bazeze pe SUA ca partener de securitate și furnizor major de arme, iar Qatarul și Bahrainul găzduiesc baze americane importante. Dar frustrarea le determină să ia în considerare noi aranjamente de securitate și apărare. Este puțin probabil ca aceste noi dinamici să reorganizeze semnificativ regiunea pe termen scurt, dar unele țări caută deja opțiuni, remarcă analiștii.

De exemplu, un acord de apărare reciprocă, semnat de Arabia Saudită, Turcia și Pakistan săptămâna trecută, este în mod clar „un semnal pentru SUA”, spune un oficial european de rang înalt.

Acest pact arată că cele trei state sunnite și puternice „încearcă să-și diversifice parteneriatele de securitate și apărare”, explică oficialul european. „În concepția lor, SUA nu sunt suficiente”, adaugă el.

Un oficial de la Casa Albă a refuzat să aprofundeze subiectul și a susținut doar că Donald Trump „are relații extraordinare cu toți partenerii noștri din Golf”, iar „Iranul este mai izolat ca niciodată ca urmare a acțiunilor sale teroriste”.

Aliații din Golf nu se mai simt siguri cu Donald Trump

„Frustrarea exista încă de la bun început”, subliniază Firas Maksad, director pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord la Eurasia Group. În opinia sa, aliații SUA din Golful Persic simt că au fost „implicați în mod inutil” într-un război pe care Donald Trump se luptă acum să-l rezolve.

Firas Maksad, care are contacte în cadrul guvernelor din Golf, spune că politica lui Trump față de Iran este percepută în regiune ca fiind „schimbătoare” și „imprevizibilă”.

Anna Jacobs, cercetătoare la Institutul Statelor Arabe din Golf, cu sediul la Washington D.C., spune la rândul ei că se observă o „diminuare a încrederii” în SUA. Aliații SUA din Golf cred că abordarea lui Trump față de Iran „îi face mai puțin siguri, nu mai siguri”, afirmă ea.

Un diplomat occidental care activează în regiune atrage atenția că Statele Unite oricum nu erau bine văzute nici înainte de începerea războiului. „Era mai degrabă un rău necesar“, dar „acum necesitatea acestuia este pusă sub semnul întrebării”, subliniază el.

Memorandumul de înțelegere SUA – Iran a fost văzut drept „o glumă”

Dacă Omanul s-a opus războiului, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită au sperat într-o victorie rapidă și definitivă. Dar, de câteva săptămâni, Arabia Saudită se află sub o presiune imensă din cauza atacurilor suferite din cauza rebelilor din Yemen. Închiderea Strâmtorii Bab el-Mandeb ar deveni de nesuportat după închiderea Strâmtorii Ormuz.

Inconsecvența lui Trump a alarmat Golful, spune Bader Al-Saif, profesor de istorie la Universitatea din Kuweit.

Potrivit acestuia, președintele american nu are o strategie clară și dă ca exemplu Memorandumul de Înțelegere dintre Statele Unite și Iran „A fost o glumă”, spune el, arătând că acordul respectiv nu a abordat principalele preocupări ale statelor din Golf, inclusiv arsenalul de rachete balistice al Iranului sau sprijinul Teheranului pentru forțele sale proxy care atacă acum Arabia Saudită.

Contradicția „ciudată” din Golf

În pofida nemulumirilor și frustrărilor, statele din Golf nu au o alternativă viabilă imediată la parteneriatele lor de securitate cu Statele Unite. Pe măsură ce conflictul cu Iranul continuă, singura lor opțiune este să își facă alte alianțe pe lângă cea cu SUA, spune un oficial.

Douglas Silliman, ambasador al SUA în Kuweit și Irak sub Barack Obama și în primul mandat al lui Donald Trump, recunoaște că a auzit frustrare față de Washington în timpul unei vizite efectuate recent în regiune. Dar el susține că aude de câteva săptămânie și o furie crescândă față de Teheran pentru atacurile sale necontenite asupra infrastructurii și refuzul de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

În opinia lui Silliman, Golful este dominat acum de „un fel de contradicție ciudată între a fi supărat pe Statele Unite pentru că au început războiul și a fi dependent de Statele Unite” pentru echipamente, muniții și informații.

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