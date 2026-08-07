Acordul, care va fi semnat oficial astăzi, vine pe fondul intensificării conflictelor din regiune, în special războiul dintre Statele Unite și Iran.

Confruntarea a implicat statele din Golf și a perturbat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie. „Discuțiile legate de acest acord au avut loc de ceva vreme, însă ultimele evenimente din regiune au accelerat semnarea lui”, a declarat o sursă sub protecția anonimatului, citată de France24.

Conform unui comunicat al Ministerului de Externe din Pakistan, vizita liderilor este programată între 6 și 8 august.

Premierul Shehbaz Sharif și șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, au sosit la Jeddah joi, în timp ce președintele Erdogan va ajunge vineri, conform președinției turce. Despre această întâlnire au circulat speculații de luni bune, mai ales în contextul tensiunilor crescute dintre Washington și Teheran.

„Deși are loc pe fundalul tensiunilor din Golf, această întâlnire va avea o semnificație care depășește criza imediată și considerațiile pe termen scurt”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe pakistanez, Tahir Andrabi.

Rolurile diplomatice recente ale țărilor implicate subliniază importanța acestui pact. Pakistanul a mediat eforturi pentru a pune capăt războiului dintre SUA și Iran, în timp ce Turcia a fost activă în negocierile pentru rezolvarea conflictului din Gaza. Arabia Saudită și Pakistan au stabilit deja un acord de apărare comun în 2025, un pas considerat semnificativ, având în vedere statutul Pakistanului ca singura națiune musulmană dotată cu arme nucleare.

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