Liderul de la Casa Albă a afirmat că este depășit în notorietate de Iisus Hristos, conform gandul.ro.

„Cineva mi-a spus zilele trecute, «sunteți de departe cea mai faimoasă persoană din lume». Și am spus că nu sunt, așa că am fost întrebat cine este mai faimos. Am spus că Iisus Hristos”, a povestit Trump, în aplauzele susținătorilor săi.

„Someone said to me the other day, ‘you’re the most famous person in the world by far.’ I said, ‘no I’m not’ … they said, ‘who’s more famous?’ I said, ‘Jesus Christ'” — Trump pic.twitter.com/KaGTYIHdxO

Donald Trump și-a exprimat compasiunea față de echipa de campanie a Kamalei Harris, care şi-a suspendat deplasările până duminică după ce doi membri ai echipei sale de campanie au fost testaţi pozitiv cu COVID-19.

„Sunt foarte îngrijorat pentru ea, pentru că două persoane care au călătorit cu ea au dat rezultate pozitive”, a spus președintele SUA.

„The glass ceiling broke her, but there will be a woman that breaks the glass ceiling, it just won’t be Hillary. And you know who else it won’t be? It won’t be Kamala…but I’m very concerned about her, because 2 people that travel with her…they have tested positive” — Trump pic.twitter.com/v484zRmMvT