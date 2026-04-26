Pe 13 iulie 2024, Donald Trump a supraviețuit unei prime tentative de asasinat, în timp ce ținea un discurs de campanie în aer liber la o adunare în apropiere de orașul Butler, din Pennsylvania. Pe atunci, el era candidatul republican la alegerile care aveau să fie în noiembrie, când avea să obțină al doilea mandat de președinte.

Trump a fost atunci împușcat în ureche de un tânăr de 20 de ani, Thomas Matthew Crooks, care a fost ulterior ucis de forțele de securitate. Imaginile l-au arătat pe Donald Trump cum își duce mâna la ureche după focurile de armă, se lasă jos, agenții Secret Service intervin, iar la final, viitorul președinte a apărut după pupitru cu urechea și fața pline de sânge și cu pumnul ridicat în semn de victorie.

La două luni după acel incident, pe 15 septembrie 2024, agenții Secret Service au observat un bărbat înarmat ascuns în tufișuri la clubul de golf al lui Trump din West Palm Beach, în Florida. Agenții au văzut țeava unei puști ieșind din tufișuri și au tras, individul s-a ascuns în vegetație, după care a fugit cu o maşină, însă a fost prins de autorităţi. Incidentul a fost considerat tentativă de asasinat.

În februarie 2026, atacatorul, Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viaţă de justiţia americană pentru că a încercat să-l asasineze pe Trump, cu două luni înainte de alegerile prezidenţiale.

Revenind la prezent, președintele SUA, Donald Trump, și soția sa, Melania Trump, au fost evacuați de urgență în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25/26 aprilie, de agenții Secret Service, după ce un bărbat a tras cu o pușcă în timpul Cinei Asociației Corespondenților de la Casa Albă, care a avut loc la hotelul Washington Hilton din Washington. Atacatorul, Cole Allen din California, în vârstă de 31 de ani, a fost arestat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE