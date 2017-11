Donald Trump spune că nu „învinovățește” China pentru că „a profitat” de SUA

Președintele american Donald Trump și-a încheiat vizita oficială în China, țară pe care a criticat-o adesea în timpul campaniei electorale. La final, liderul de la Casa Albă a afirmat pe Twitter că „nu învinovățește” China pentru că „a profitat de SUA”, susținând că ar fi făcut același lucru. În plus, în timpul unui discurs susținut la Beijing, el l-a lăudat pe liderul chinez.

În trecut, Trump a denunţat ceea ce el numeşte „practicile comerciale incorecte” ale Chinei. Președintele american și-a schimbat însă tonul în timpul vizitei în Beijing. Mai precis, Trump a avut o altă abordare în legătură cu deficitul comercial imens din relaţiile bilaterale, notează The Guardian.

„Nu dau vina pe China pentru această situație. Am toată încrederea în China, dar consider că fostele administrații americane sunt de vină pentru că au permis ca acest deficit să scape de sub control și să crească”, a spus liderul american, în Beijing. El a continuat și a spus că acordul de schimb comercial dintre SUA și China este „unilateral și nedrept”, însă a afirmat că președintele Xi Jinping nu este cel responsabil.

„Nu învinuiesc China. În cele din urmă, cine poate învinui o țară, pentru că încearcă să profite de o altă țară, în beneficiul cetățenilor ei?”, a spus Trump, în aplauzele publicului. Ulterior, la finalul vizitei în China, Donald Trump a repetat aceste afirmații, însă pe Twitter.

„Nu învinovățesc China. Învinovățesc incompetența administrațiilor (americane — n.r.) trecute că au permis Chinei să profite de SUA în privința comerțului până în punctul în care SUA pierd 100 de miliarde de dolari”, a scris Trump pe rețeaua de socializare Twitter.

„Cum poți să învinovățești China că a profitat de oameni care habar nu au? Aș fi făcut la fel”, a spus el.

Într-un alt mesaj, Trump a scris că întâlnirile cu președintele Xi Jinping din timpul vizitei sale în China au fost „foarte productive”, spunând despre liderul chinez că este „un reprezentant extrem de respectat și puternic al poporului său”.

Comendariile sale vin după ce China și SUA au semnat o înțelegere în valoare de 250 de miliarde de dolari. Donald Trump a ajuns vineri în Vietnam, următoarea sa oprire în turneul din Asia care cuprinde cinci țări. Melania Trump a rămas în China, unde a vizitat o grădină zoologică și a hrănit un urs panda.