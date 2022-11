„Foarte, foarte, foarte probabil o voi face din nou” în 2024, a spus Trump, care participă în această perioadă la adunări electorale în cadrul campaniei pentru candidații republicani la alegerile intermediare de săptămâna viitoare.

Totodată, la un eveniment de joi, Donald Trump, în vârstă de 76 de ani, a afirmat din nou că alegerile din 2020, în urma cărora Joe Biden a ajuns la Casa Albă, au fost fraudate.

„Am candidat de două ori. Am câștigat de două ori și am avut un rezultat mult mai bun a doua oară decât prima, obținând milioane de voturi mai multe în 2020 decât am primit în 2016”, a spus miliardarul american.

Și acum, pentru a face țara noastră de succes, sigură și glorioasă. Foarte, foarte, foarte probabil o voi face din nou. Foarte curând. Pregătiți-vă! Donald Trump, despre o nouă candidatură la alegerile prezidențiale:

În 2020, când a candidat pentru a doua oară la prezidențiale, Donald Trump a obținut 72 de milioane de voturi, cele mai multe înregistrate vreodată de un președinte în exercițiu. Cu toate acestea, el a pierdut cursa electorală în fața contracandidatului său Joe Biden, care a înregistrat 81 de milioane de voturi.

La rândul său, președintele american Joe Biden călătorește și el prin țară pentru a face campanie pentru democrați. El a făcut campanie, joi, în New Mexico și California, unde s-a întâlnit cu consilieri seniori pentru a-și planifica potențiala campanie de realegere din 2024.

Recomandări EXCLUSIV. Șef de pompieri declarat inapt la testul psihologic, dar menținut în funcție. Subalternii spun că îi terorizează, iar IGSU – că n-are ce să facă

Biden a declarat recent că intenţionează să candideze pentru al doilea mandat în 2024, precizând însă că nu a luat încă o decizie oficială.

„Nu am luat încă decizia oficial, dar aceasta este intenţia mea; intenţia mea de a candida din nou şi avem timp să luăm această decizie”, a spus președintele SUA într-un interviu pentru MSNBC.

Joe Biden va împlini 80 de ani pe 20 noiembrie și dacă ar câștiga prezidențialele din 2024 ar avea 82 de ani la începutul unui posibil al doilea mandat.

Foto: EPA

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO În 1983, Ileana a decis să fugă în SUA și s-a angajat ca femeie de serviciu. După aproape 40 de ani, a ajuns să facă ceva incredibil

Playtech.ro Toni Iuruc a RĂBUFNIT! A spus ADEVĂRUL despre Simona si DOPAJ, sunt cuvinte dure. Nu a mai rezistat

Viva.ro Cristina Bălan a făcut un avort înainte să nască gemenii cu sindrom Down: "Exista riscul..."

Observatornews.ro Bianca, o fată de 15 ani din Focșani, a murit în brațele mamei după ce a primit 3 diagnostice în 4 zile: "Toată noaptea am stat lângă ea"

Știrileprotv.ro Mesajul lui Toni Iuruc după ce Simona Halep a fost acuzată oficial de dopaj: „Este singura care poate să răspundă! Nu ne jucăm”

FANATIK.RO Sfatul zilei de sâmbătă, 5 noiembrie 2022. Berbecul trebuie să-și exprime punctul de vedere

Orangesport.ro Documentul ”bombă” semnat de Vasile Dîncu în ultima zi ca ministru al Apărării. Abia acum s-a aflat despre el

HOROSCOP Horoscop 4 noiembrie 2022. Capricornii pot primi sfaturi de mare preț de la persoane din anturajul apropiat și să nu le aprecieze