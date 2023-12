Dorian Popa, care are peste două milioane de abonați la canalul său de YouTube, a postat pe TikTok un mesaj în care susține, în podcastul lui Cosmin Nedelcu (Micutzu), că nu va mai fuma niciodată.

„Greșeala majoră a fost că am condus negândindu-mă dacă corpul meu este curat. Dar obiectiv vorbind, având în vedere repercusiunile pe care le-am simțit în ziua de astăzi, îmi pare rău, sper să nu dezamăgesc pe unii, dar consider că e o greșeală și că am fumat. Am tăria de caracter, și-mi asum tot ce înseamnă vorbele mele din acest moment, să spun că nu voi mai fuma niciodată. Mi-a întors viața pe dos, m-a deranjat foarte tare, pentru că-mi apreciez și îmi doresc de la viața mea rezultate mai mult decât orice”, a spus influencerul, potrivit hotnews.ro.

„Pot să spun cu tărie în suflet, fără să am niciun gând ascuns, că nu voi mai aprinde un cui de aici încolo cât voi mai trăi. Și dacă o fac, am făcut promisiunea în fața lui Dumnezeu să mă ardă de cinci ori mai tare decât m-a ars până acum”, a adăugat el.

Pe 27 octombrie, Dorian Popa a fost depistat de polițiștii rutieri din Ilfov, în urma testării cu Drugtest, sub influența unei substanțe psihoactive, mai precis canabis, au declarat atunci surse apropiate anchetei pentru Libertatea. Influencerul în vârstă de 35 de ani era îmbrăcat într-un halat, au spus sursele citate, și a fost oprit de poliție în zona casei sale din localitatea Domnești.

Analizele de sânge au confirmat faptul că Dorian Popa a consumat canabis înainte să urce la volan, au declarat surse judiciare pentru Libertatea pe 3 noiembrie.

