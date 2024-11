Fulgy, fiul cunoscuților artiști Viorica și Ioniță din Clejani, și-a sărbătorit recent ziua de naștere și a povestit despre momentele grele din viața lui. După o perioadă dificilă, marcată de scandaluri și probleme personale, tânărul artist a decis să lase în urmă trecutul tumultuos și să înceapă o viață nouă în Dubai. Schimbarea de peisaj a venit la pachet cu o decizie ambițioasă de a-și îmbogăți cunoștințele și abilitățile profesionale, alegând să studieze ingineria audio la Universitatea SAE, una dintre cele mai respectate instituții de profil din lume.

După un prim an de studii, Fulgy, în vârstă de 27 de ani, a obținut rezultate remarcabile, inclusiv nota maximă și o distincție academică, reflectând o ambiție și o determinare care l-au ajutat să transforme încercările din trecut într-o forță de progres. Dedicarea sa față de ingineria audio este mai mult decât o alegere profesională; reprezintă o modalitate prin care Fulgy își găsește echilibrul interior și demonstrează că este hotărât să își construiască un viitor pe baze solide.

„Astăzi este o zi importantă pentru mine: este ziua mea de naștere și împlinesc 27 de ani. (…) Văd cum tinerii sunt prinși în capcane din care nu mai pot ieși. Drogurile nu mai sunt un secret rușinos; sunt o realitate de zi cu zi! M-au înconjurat, m-au ispitit și, pentru un timp, am căzut în acea capcană. Știu ce înseamnă să nu mai ai scăpare, să simți că singura ieșire vine dintr-o evadare iluzorie care, de fapt, te afundă și mai adânc într-un întuneric fără sfârșit.

Recomandări Dosarul asasinatului de la Arad. Lipsurile care au dus la eliberarea suspecților și cine este marele absent din boxa arestaților

Astăzi vreau să vă spun că am ales să plec. N-a fost ușor… N-a fost o decizie pe care am luat-o cu inima ușoară. Am plecat pentru că trebuia să îmi dau o șansă, să-mi regăsesc liniștea, să-mi reîncarc sufletul și să mă redescopăr. Am avut ocazia să studiez la cea mai mare universitate de inginerie audio din lume, SAE, și am terminat primul an cu nota 10 și distincție înaltă. (…) Am plecat departe de țară pentru a mă vindeca”, a spus Fulgy pe pagina sa de TikTok.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Prin această schimbare de direcție, Fulgy își reafirmă dorința de a-și redefini imaginea publică și de a construi un parcurs profesional de succes, departe de scandalurile care au marcat viața sa în trecut. Băiatul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a recunoscut că a avut probleme din cauza consumului de substanțe interzise.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News