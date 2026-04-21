Ea este prima româncă inclusă în Top 10 cei mai buni bucătari din Italia și singura reprezentantă a României premiată în cadrul acestei ediții.

Născută în județul Bacău, Dorina Burlacu trăiește de 33 de ani în Italia, unde și-a construit o carieră solidă ca chef și consultant în alimentație sănătoasă.

În cadrul evenimentului, Dorina Burlacu a vorbit despre importanța momentului: „Este emoție, este identitate pentru că eu sunt româcă și a fi premiată în centrul Romei, premiul literar pentru Excelență și Artă în bucătărie, în nutriție culinară Pier Paolo Pasolini, este un lucru extraordinar la care, vă spun sincer, niciodată nu am visat”.

Premiul este acordat de un juriu internațional care a selectat 20 de personalități din Italia, artiști, scriitori și jurnaliști, ale căror creații reflectă spiritul și moștenirea lui Pier Paolo Pasolini, una dintre cele mai influente figuri ale culturii italiene.

Organizatorii au anunțat că, după ediția de la Paris, Premiul Internațional Literar „Pier Paolo Pasolini” va ajunge și în România, unde vor fi premiați artiști români cu o carieră internațională.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE