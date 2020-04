De Denisa Dudescu,

Imaginile surprinse cu cei 1.800 de români care voiau să plece de pe aeroportul din Cluj. Către Germania au ajuns viarale, iar autoritățile au reacționat pe bandă rulantă.

În acest caz, procurorii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal.

”Vă informăm că la nivelul S.R.P.T. Cluj Napoca a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 352 Cod Penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca. În cursul zilei de astăzi, polițiștii din cadrul S.R.P.T. Cluj Napoca, în temeiul art. 292 Cod de Procedura Penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, în cauza privind situația persoanelor aflate in cursul acestei dimineți pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj. Cauza se afla sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca, se arată în comunicatul trimis de procurori.

La scurt timp, Consiliul Județean a cerut demisia demisia directorului Aeroportului”Avram Iancu”, David Ciceo.

”Nici Consiliul Județean Cluj, căruia îi este subordonat aeroportul, nici Prefectura și nici DSP nu au fost informați că azi peste 2000 de pasageri vor decola de pe aeroportul din Cluj cu destinația Germania și că vor fi 13 curse. Cerem demisia directorului David Ciceo și cerem organelor abilitate să declanșeze o anchetă și să-l demită pe acesta”, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Cluj, Valentin Jucan, potrivit cluj24.

