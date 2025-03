Gabriel Resources are de plătit 10 milioane de dolari

Comitetul de arbitri a decis, în 7 martie 2025, să condiționeze menținerea suspendării provizorii a hotărârii din 8 martie 2024, doar în condițiile în care Gabriel Resources va prezenta aceste garanții în termen de 30 de zile. Dacă suspendarea provizorie a hotărârii nu va mai fi menținută, statul român va putea executa silit societatea cu sediul în Canada pentru a recupera suma de 10 milioane de dolari, reprezentând cheltuieli ale procedurii de arbitraj. Garanția ar urma să acopere și costurile pentru cheltuielile privind judecarea cererii de anulare.

Compania canadiană a solicitat, printre altele, la momentul înregistrării cererii de anulare, ca secretarul general al ICSID să suspende provizoriu executarea hotărârii, inclusiv obligarea la plata cheltuielilor de judecată de către Gabriel și filiala Gabriel Resources (Jersey) Limited. Tribunalul cu sediul la Washington a acordat o suspendare provizorie la 12 iulie 2024, care a fost menținută în 21 ianuarie 2025.

Situație financiară critică

„Gabriel Resources a solicitat comitetului să mențină suspendarea provizorie până la finalizarea procedurii de anulare. Comitetul a menținut suspendarea provizorie în așteptarea examinării observațiilor scrise ale părților cu privire la această chestiune. Ulterior, după cum s-a anunțat la 19 februarie 2025, Comitetul a confirmat că ar fi pregătit să mențină suspendarea provizorie, cu condiția ca Gabriel să furnizeze o garanție și a solicitat părților să convină asupra formei și calendarului acestei garanții.

Ca răspuns, Gabriel a prezentat atât României, cât și comitetului mai multe propuneri de bună-credință privind garanția. Cu toate acestea, printr-o decizie datată 7 martie 2025, comitetul a respins măsurile de garantare propuse de Gabriel.

Comitetul i-a solicitat acum lui Gabriel să furnizeze, în termen de 30 de zile, o garanție de la o bancă sau de la o parte terță demonstrabil solvabilă, care să acopere costurile și dobânda acumulată. Neprezentarea unei garanții satisfăcătoare în acest termen va duce la revocarea automată a suspendării provizorii”, susțin reprezentanții companiei miniere, potrivit unei comunicări către acționari publicată pe portalul bursei TSX Venture Exchange din Toronto.

În comunicatul semnat de CEO-ul Dragoș Tănase se mai susține că cei de la Gabriel Resources au comunicat deja comitetului ICSID că societatea nu dispune de numerar sau de garanții suficiente pentru a obține o astfel de garanție. „În pofida închiderii inițiale a plasamentului privat propus de până la 4 milioane USD, anunțată la 6 martie 2025, situația financiară a Gabriel rămâne critică, necesitând închiderea în timp util a restului plasamentului privat și asigurarea unei finanțări suplimentare pe termen scurt pentru a-și menține activitățile esențiale și pentru a continua cererea de anulare”, au mai precizat reprezentanții companiei.

Acționar semnificativ din România

În 6 martie 2025, Gabriel Resources a anunțat finalizarea unei închideri inițiale a plasamentului privat fără intermediar, de până la 114.152.000 de unități ale companiei, la un preț de 0,05 dolari canadieni pe unitate.

„În conformitate cu încheierea inițială, societatea a emis un total de 65.637.400 de unități pentru încasări brute totale de 2,3 milioane USD (aproximativ 3,3 milioane C$), din care un total de 29.297.971 de unități au fost emise către Electrum Global Holdings L.P. și Paulson & Co. Inc. pentru decontarea integrală și finală a unei datorii restante de 1,03 milioane USD (inclusiv principalul și dobânda) legate de împrumuturile de finanțare anunțate anterior”, se precizează într-o altă comunicare publică a companiei.

Societatea intenționează să finalizeze închideri suplimentare ale ofertei în cursul lunii martie 2025 pentru subscrierile Swiss Capital S.A., societate cu acționari români și ale unui director neexecutiv, Dag Cramer. Dacă subscrierea acțiunilor către firma românească va fi aprobată de bursa canadiană, Swiss Capital S.A. ar urma să dețină aproximativ 16,87% din acțiunile ordinare emise și în circulație ale Gabriel Resources, devenind astfel unul dintre cei mai importanți acționari ai companiei miniere.

Cererea de anulare a hotărârii din 8 martie 2024 este analizată de trei arbitri: Eduardo Zuleta din Columbia, care este președintele completului, Lawrence Boo din Singapore și Maxi Scherer din Germania. Compania minieră își bazează cererea de anulare a hotărârii ICSID pe o așa-zisă incompatibilitate a celor doi arbitri care au dat câștig de cauză României, Pierre Tercier și Zachary Douglas.

Potrivit documentului depus la ICSID, arbitrul elvețian Pierre Tercier este acuzat că ar fi avut legături cu casa de avocatură care a reprezentat România în proces și cu arbitrul desemnat de statul român, Zachary Douglas, care ar fi primit cetățenia elvețiană în timpul derulării arbitrajului. Gabriel Resources a solicitat, prin cererea inițială de arbitraj, daune de aproape 6 miliarde de dolari pentru o așa-zisă blocare de către România a proiectului minier privat de la Roșia Montană.

