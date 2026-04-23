Se întâmpla în decembrie 2021, când două avioane de vânătoare F-15K ale forțelor aeriene sud-coreene s-au ciocnit în timpul unei misiuni de antrenament.

Piloții s-au catapultat fără a suferi răni, însă coliziunea a provocat avarii serioase aeronavelor, generând costuri de reparații de aproximativ 510.000 de euro.

Pentru unul dintre piloți, era ultimul zbor alături de unitatea sa, iar acesta a făcut fotografii pentru a-l marca, a arătat Consiliul guvernamental de Audit și Inspecție într-un raport. El le spusese chiar colegilor săi, în briefingul de dinaintea misiunii, că intenționează să facă poze.

După misiunea de zbor desfășurată în orașul central Daegu, în timp ce avioanele se întorceau la bază, pilotul de la al doilea aparat a început să facă fotografii cu telefonul. Pilotul avionului principal i-a cerut apoi unui alt pilot aflat la bordul aeronavei sale să filmeze un videoclip cu avionul secund.

Aparatul secund a urcat brusc și a executat o răsturnare (flip) pentru cameră, manevră care a adus cele două aeronave prea aproape una de cealaltă.

Pentru a evita coliziunea, pilotul avionului principal a încercat să coboare rapid, în timp ce pilotul secund a urcat aproape vertical, ceea ce a dus la impact.

Aripa stângă a avionului principal a lovit stabilizatorul aparatului secund – o suprafață mobilă orizontală din coada aeronavei, care combină funcțiile stabilizatorului și ale elevatorului. Aripa stângă a primului avion și stabilizatorul avionului secund au fost avariate.

Forțele aeriene din Coreea de Sud l-au suspendat pe pilotul secund după accident, acesta alăturându-se ulterior unei companii aeriene comerciale.

Pilotul secund a fost amendat cu circa 507.000 de euro pentru a acoperi integral costurile reparațiilor.

Acesta a contestat însă amenda în fața consiliului, recunoscând neglijența, dar susținând că nu este responsabil financiar pentru aeronave, deoarece nu și-ar fi încălcat obligațiile de diligență.

El a afirmat că pilotul avionului principal și-ar fi dat „consimțământul tacit” pentru manevră, întrucât știa că se filmează.

În cele din urmă, consiliul i-a cerut să plătească o zecime din sumă, reducând amenda cu 90% și stabilind despăgubiri de aproximativ 51.000 de euro.

Instituția și-a justificat decizia invocând practica obișnuită de a face fotografii comemorative în timpul zborurilor și lipsa unor reglementări clare din partea forțelor aeriene.

„Cei implicați în acest caz au declarat că acesta nu a fost singurul zbor în timpul căruia s-au făcut fotografii”, se arată în raport.

Consiliul a evidențiat, de asemenea, modul abil în care pilotul a gestionat situația după coliziune, prevenind daune suplimentare, precum și îndelungata sa experiență în serviciu.

Joi, forțele aeriene sud-coreene au cerut scuze pentru accident și au anunțat că iau măsuri pentru înăsprirea regulilor de siguranță a zborului și prevenirea unor incidente similare.

„Cerem sincer scuze publicului pentru îngrijorarea provocată de accidentul care a avut loc în 2021”, a spus un purtător de cuvânt al forțelor aeriene, într-o conferință de presă.

Acesta a adăugat că unul dintre piloții implicați a fost suspendat de la atribuțiile privind zborurile, a primit sancțiuni disciplinare severe și a părăsit ulterior armata.

Consiliul de audit nu a dezvăluit identitatea piloților și nu a precizat dacă pilotul avionului principal a fost sancționat disciplinar.

