Studentul român la Medicină a intrat în „catacombele” de sub spitalul din Roma

Tibi este student la Medicină în Italia și postează pe TikTok videoclipuri cu și despre viața la studii în Italia. Recent, el a încărcat o filmare cu „catacombele” de sub spitalul din Roma și explică de ce au fost construite și cum sunt folosite în prezent.

„În spatele meu am catacombele de sub spitalul din Roma!”, își începe Tibi videoclipul devenit viral pe TikTok.

Băiatul filmează apoi una dintre intrările în coridor și explică cum sunt folosite de medici pentru a se deplasa mai ușor între secții.

„Bună, sunt Tibi și te iau azi cu mine în tunelurile care unesc spitalele din acest cartier medical care se numește Policlinico”, a spus el.

Sistemul de tuneluri funcționează după o hartă clară

Tânărul student român la Medicină a mărturisit că a fost „șocat” în momentul în care a intrat sub pământ și a descoperit rețeaua construită pentru medici. Întregul sistem funcționează după o hartă bine stabilită, iar coridoarele sunt organizate în funcție de culori.

„Am rămas absolut șocat să văd câți kilometri de galerii sunt săpați sub pământ. Aceasta este harta și fiecare secție este reprezentantă aici de câte un spital, iar fiecare spital este unit pe sub pământ prin aceste coridoare lungi ca să faciliteze transportul medicilor”, a explicat românul.

În centrul cartierului se află Radiologia Centrale, tocmai ca medicii din toate secțiile să aibă acces rapid la imagistică.

Sub spitalul Policlinico Umberto I din Roma există kilometri întregi de tuneluri care leagă între ele secțiile și spitalele, formand un adevărat oraș subteran. Ni s-a zis ca sunt săpate încă de la sfârșitul anilor 1800, odată cu ridicarea spitalului, ca să permită transportul rapid între pavilioane. Puțini studenți știu cât de vastă e rețeaua asta până nu ajung să o descopere singuri, din greșeală ca noi 😬🤣.

„Este foarte smart pentru că ei au pus tot ce ține de imagistică fix în centrul cartierului și în felul acesta toate secțiile au acces la el.

După aproape șase minute de mers pe jos am ajuns la Radiologia Centrale. Este secția care realizează tot ce ține de imagistică”, mai explică Tibi în videoclipul viral pe TikTok.

Care este povestea din spatele tunelurilor din cartierul Policlinico Umberto I din Roma

Sub complexul spitalicesc Policlinico Umberto I din Roma există o rețea de tuneluri folosită pentru transport intern și activități logistice.

Spitalul, unul dintre cele mai mari din Europa, este organizat în zeci de clădiri separate, ceea ce a impus încă de la început soluții eficiente pentru circulația rapidă între acestea.

Tunelurile au fost construite odată cu dezvoltarea spitalului, la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Ele conectează principalele pavilioane și permit deplasarea în siguranță a pacienților, echipamentelor medicale și materialelor necesare activității zilnice.

Pentru ce sunt folosite tunelurile de sub unul dintre cele mai mari spitale din Europa

Rețeaua este utilizată pentru transportul pacienților pe targă, al medicamentelor, probelor de laborator, dar și al altor resurse logistice, precum lenjeria sau deșeurile medicale.

În același timp, prin aceste spații trec și instalațiile tehnice ale spitalului, inclusiv rețelele de apă, electricitate și ventilație.

Deși au circulat informații potrivit cărora tunelurile ar fi fost destinate în special medicilor, nu există date care să susțină această ipoteză. În practică, ele sunt folosite de întreg personalul, în funcție de necesități.

Cartierul medical Policlinico este cel mai mare spital universitar din Europa

Policlinico Umberto I este cel mai mare spital universitar din Europa ca suprafață, situat în cartierul Nomentano din Roma, la adresa Viale del Policlinico 155, lângă stația de metrou Policlinico pe linia B.

Construcția a început în 1883-1888, promovată de medicii și politicienii Guido Baccelli și Francesco Durante, după planurile arhitecților Giulio Podesti și Filippo Laccetti; prima piatră a fost pusă pe 19 ianuarie 1888 de regi.

Lucrările au durat până în 1902-1903 din lipsă de fonduri, iar spitalul s-a deschis în august 1904 cu 1.650 de paturi, sub rectorul Luigi Galassi și regele Umberto I, de la care îi vine numele. Este considerat un simbol al modernizării sanitare din Roma Capitale, cu circa 1.200 de paturi și 2.000 de angajați.

