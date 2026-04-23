Dacia avertizează: fără Rabla, piața auto din România scade puternic

Șeful Dacia în România, Mihai Bordeanu, atrage atenția că marca românească este printre cele mai afectate de lipsa programului Rabla, în contextul scăderii vânzărilor și al declinului pieței auto.

Potrivit datelor prezentate de economica.net, în primele luni din 2026, vânzările Dacia au înregistrat un recul semnificativ pe piața locală, inclusiv la fabrica de la Mioveni, unde dependența de piața internă rămâne ridicată. Mai exact, în primul trimestru din 2026, au fost înregistrate în România 4.983 de autoturisme Dacia, mult sub rezultatele din anii anteriori.

Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe & Country Head Romania, a subliniat impactul direct al lipsei programului Rabla asupra comenzilor, pe lângă criza politică și economică din România.

„Mai avem ceva ce știți cu toții foarte bine… programul Rabla. Programul Rabla există de 20 de ani. În trecut aveam comenzi în cadrul acestui program încă din februarie. Anul acesta nu avem. Pentru că anul acesta nu avem nicio idee dacă programul va mai fi lansat”.

El a explicat că Dacia este mai expusă decât alte mărci la lipsa stimulentelor: „Suntem mult mai afectați de lipsa programului Rabla decât orice altă marcă, deoarece acesta reprezintă o poartă de acces către mobilitate”.

Apel către Guvern: „Sperăm la o decizie rațională”

Oficialul Dacia și-a exprimat speranța ca autoritățile să reia programul: „Sperăm ca guvernanții vor ajunge într-o zi la decizia rațională de a lansa programul”.

Mihai Bordeanu a mai adăugat că programul Rabla are și justificare economică.

„Programul Rabla este autosustenabil (..) facem câteva calcule și vedem că programul se autofinanțează. Deci nu există niciun motiv economic, niciun motiv logic, pentru care acest program să nu continue”.

Ce este programul Rabla

Programul Rabla este o schemă guvernamentală lansată în România în urmă cu aproximativ 20 de ani, care încurajează casarea mașinilor vechi și achiziția de autovehicule noi, mai puțin poluante.

Scopul principal este reducerea poluării și reînnoirea parcului auto național, prin acordarea de vouchere pentru achiziția de mașini noi. De-a lungul timpului, programul a devenit unul dintre cele mai importante instrumente de susținere a vânzărilor auto din România.

Programul Rabla 2026 se află într-o situație incertă, după ce autoritățile nu au confirmat încă dacă schema de înnoire a parcului auto va mai fi finanțată.

Potrivit declarațiilor recente ale reprezentanților Ministerului Mediului și Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), principala problemă este lipsa unui buget clar alocat, în contextul presiunilor fiscale și al priorităților bugetare pentru 2026.

Oficiali au precizat că „prioritatea zero sunt proiectele deja începute”, ceea ce a alimentat îngrijorările din industria auto privind posibila suspendare a programului.

Dacia avertizează că lipsa programului Rabla în 2026 poate accentua scăderea pieței auto din România, în special pentru producția de la Mioveni, și cere autorităților o decizie rapidă privind relansarea schemei de stimulare.

De altfel, un număr de 1.200 de angajați la Dacia Mioveni vor fi concediați în 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE