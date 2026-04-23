Imagini realizate cu drona de publicația Sursa de Vest arată dimensiunea conacului de la Moșnița Nouă. Deși în acte construcția este casă cu birou, Alfred Simonis susține că domeniul imobiliar a fost construit ca o afacere: sediu de firmă cu locuință care poate fi închiriată și organizare de evenimente private exclusiviste.

Primarul Gerald Simonis recunoaște că la construirea domeniului au fost comise ilegalități pentru care trebuie să își amendeze părinții, obligați acum și să intre în legalitate.

„Acel imobil nu e casa mea”

Publicația timișoreană Sursa de Vest a publicat, în cursul lunii martie 2026, imagini din dronă cu un domeniu imobiliar construit în Moșnița Nouă de firma familiei președintelui CJ Timiș, Alfred Simonis. După apariția imaginilor în presă, Simonis a reacționat spunând că ansamblul imobiliar nu a fost construit pe persoană fizică, ci de o firmă a familiei sale, ca afacere.

„Acel imobil nu e casa mea. Acest imobil, care nu e o casă, a fost construit în ultimii cinci ani de zile și a fost intabulat în ianuarie 2025, la două luni după ce am ajuns la Consiliul Județean. (…) Acest imobil este un concept nou, este o investiție care va scoate profit în anii următori, pentru a organiza evenimente”, a declarat Simonis după publicarea imaginilor cu conacul de la Moșnița Nouă.

Casă cu birou, garaj și piscină în documente

Documente studiate de Libertatea arată, în primul rând, că domeniul de la Moșnița Nouă, al cărei proprietar este firma Global Reconssim, a fost intabulat ca o casă cu birou, garaj și piscină. Dimensiunile construcțiilor: 739 mp casa, 164 mp garajul și 47 mp piscina. „Este casă cu birou, cu piscină și servicii conexe. Alipirea parcelelor a presupus alipirea unor parcele de construire case cu o parcelă care avea servicii. Orice PUZ are servicii. Obligația era de menținere a acestei componente de servicii conexe”, susține Alfred Simonis.

Simonis ar putea fi chiriaș în casa propriei firme

Politicianul susține că se lucrează la schimbarea funcțiunii construcțiilor, iar „după autorizare, care se va obține în câteva săptămâni”, obiectivul va fi folosit pentru organizarea de evenimente private. „Orice se va întâmpla ca activitate în acel imobil, zona de evenimente de organizare evenimente se va menține. Partea de imobil de locuit va trebui să fie închiriată. Și dacă voi locui eu, fratele meu sau un alt membru al familiei va trebui să plătim chirie. Așa sunt reglementările. Bunurile societății nu sunt bunurile tale”, a mai declarat Alfred Simonis, ferm convins că afacerea „va fi una de succes”.

„Pe banii mei fac ce vreau eu”

Președintele Consiliului Județean Timiș a declarat că domeniul de la Moșnița a fost construit pe firmă ca o investiției a firmei Global Reconssim. „Eu dacă hotăram, pe banii mei, să facă o casă, punct, era dreptul meu să o fac. Cât de frumoasă, cât de mare, e treaba mea. Eu am o familie mare, am doi copii, unul pe drum, am părinții cu mine și pe cineva care are grijă de copii și de casă. Suntem șase adulți și doi copii. Pot să stau și într-o casă mare”, a mai declarat Simonis, care susține că deține pe aceeași stradă și alte parcele de teren, iar acolo își va face, pe persoană fizică, o casă a lui, care „nu va fi la fel de mare ca asta, dar suficient (n.r. – de mare) și la fel de frumoasă”.

Domeniul lui Simonis „mușcă” din domeniul public



Documentele studiate de Libertatea arată că domeniul construit de Simonis se întinde pe două parcele. Una dintre ele, în suprafață de 2.212 metri pătrați are destinația de construcții pentru locuit și servicii complementare. Această parcelă, pe care s-au și realizat construcțiile principale (casa, garajul și piscina) aparține firmei Global Reconssim SRL, deținută, conform termene.ro, de Alfred Simonis, împreună cu soția sa Elena Simonis și cu fratele său Gerald Simonis (actual primar în Moșnița Nouă).



A doua parcelă, de 617 mp, îngrădită și integrată în complexul imobiliar, figurează în CF ca „teren neîmprejmuit, teren pentru zonă verde” și aparține părinților lui Alfred și Gerald Simonis, Carol și Georgeta Simonis. Potrivit InsiderTM, autorizația de construcție pentru „palatul” de la Moșnița a fost emisă în noiembrie 2021. Autorizațiile emise în luna noiembrie 2021 lipsesc însă de pe site-ul Primăriei Moșnița Nouă.



Un dezvoltator imobiliar a explicat că, potrivit legii, un teren care figurează într-un PUZ „spațiu verde neîmprejmuit” nu poate fi îngrădit și nu se poate construi pe el, fiind gândit ca un spațiu verde al comunității. Aceea este și motivul pentru care dezvoltatorii imobiliari și de PUZ-uri se zbat ca aceste suprafețe să fie cât mai mici, pentru a-și reduce pierderile.

Simonis a intrat pe domeniul public pentru că mai are proprietăți în zonă

Imaginile de pe geoportalul ANCPI arată că, deși terenul cu destinație de spațiu verde deținut de Carol și Georgeta Simonis are o formă neregulată, proprietatea familiei Simonis are o formă dreptunghiulară. Explicația e simplă. Curtea conacului Simonis a fost extinsă, „mușcând” din parcela învecinată, care este în domeniul public al comunei Moșnița. Potrivit Cărții Funciare, terenul de 2.834 de metri pătrați, în care a intrat Simonis are destinație de „drum și protecție canal”.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, susține că părinții săi și firma familiei dețin în zona domeniului alte două parcele, una de 1.195 mp și una de 216 mp, și „este în plină procedură de modificare a limitelor cedate prin PUZ, pentru că s-a făcut o eroare de documentații la vremea respectivă (n.r. – realizării PUZ-ului)”.

„Acel colț este în domeniul public, iar în mijlocul pădurii există o suprafață, chiar mai mare decât cea care este astăzi depășită, care este în proprietatea societății comerciale la care sunt eu acționar împreună cu fratele meu. Atunci decizia luată a fost să nu extindem gardul în pădure, ca păduricea să rămână totuși în folos public, deși era în proprietatea noastră. Suntem în plină procedură de a intra în legalitate chiar și cu acel teren. Sunt erori de documentație care se întâmplă”, a declarat Alfred Simonis pentru Libertatea.

Președintele Consiliului Județean Timiș și al PSD a pus la dispoziția ziarului și CF-urile din care reiese că firma familiei și părinții săi dețin două parcele în apropiere, dar documentele arată că între parcelele aflate în proprietatea părinților lui Simonis și a firmei Global Reconssim și domeniul construit pe strada Ciutei se află o parcelă aflată în domeniul public al Comunei Moșnița. De asemenea, documentele mai scot în evidență că parcelele învecinate ale familiei Simonis figurează tot ca „teren neîmprejmuit pentru spațiu verde”.

„Grătarul” care nu există în documente

Imaginile cu domeniul de la Moșnița Nouă publicate de Sursa de Vest arată că pe parcela care aparține părinților lui Simonis, teren care figurează în acte „teren neîmprejmuit pentru spațiu verde”, există o construcție care nu apare și în documente. Alfred Simonis susține că acea construcție este doar un…foișor.

„Este o clădire provizorie pe structură de lemn, fără fundație. Nu este o clădire care să necesite nu știu ce documentații. Este o zonă care va deservi locația de evenimente. Este un grătar”, a declarat Simonis pentru Libertatea.

Președintele Consiliului Județean Timiș susține că pentru intrarea în legalitate e nevoie și de mutarea unui stâlp de medie tensiune pentru care „se vor cheltui foarte mulți bani”.



„Unul din cei doi stâlpi, care pica pe proprietatea părinților mei a fost relocat. Nu s-a luat în calcul la vremea respectivă al doilea stâlp, pentru că părea la o distanță mai mare. Suntem în plină procedură de a reloca și acel stâlp pentru a putea să se poată intabula o clădire provizorie pe terenul respectiv. Dacă verificați gospodăriile din județ veți vedea că fiecare clădire are câte o anexă care trebuie reglementată. Eu o să o fac cu siguranță”, a mai declarat Alfred Simonis pentru Libertatea.

Primarul Simonis trebuie să își amendeze părinții

Primar în Moșnița Nouă este fratele președintelui CJ Timiș, Gerald Simonis, acționar și el în Global Reconssim, firma care a construit conacul de pe strada Ciutei. Gerald Simonis susține că autorizarea anexei de pe terenul care aparține părinților săi nu s-a putut face din cauza liniei de medie tensiune. Primarul susține că părinții săi vor fi amendați și obligați să intre în legalitate.

„Media (n.r. – linia de medie tensiune) va fi îngropată și dispărând firele intrarea în legalitate se poate face în câteva luni de zile. Am trimis colegii de la biroul de urbanism să constate care este problema. Va exista o sancțiune. Va plăti tatăl meu amenda. Degeaba încearcă lumea să lege anexa de Alfred Simonis. Carol Simonis este responsabil. Tatăl meu va fi sancționat, va plăti amenda și va face intrarea în legalitate”, a declarat Gerald Simonis pentru Libertatea.

Primarul din Moșnița Nouă susține că, la fel cum trebuie să intre în legalitate părinții săi, trebuie să o facă mii de proprietari din localitate.



„Intrarea în legalitate se va face exact cum trebuie să le facem pe cele 5.000 de anexe construite ilegal în Moșnița. Nu îi tratăm diferit pe Alfred Simonis, Georgeta Simonis, Carol Simonis nici în plus nici în minus. Avem în jur de 2.000 de case care au depășit procentul de ocupare a terenului. Asta înseamnă că oamenii respectivi trebuie să își facă intrarea în legalitate prin instanță. Dacă instanța dispune anulare, la fel demolăm și gardul lui Simonis Georgeta, la fel demolăm și acoperișul lui Popescu”, a mai declarat Gerald Simonis.

Amendă și pentru gardul extins pe domeniul public

Primarul din Moșnița Nouă susține că tatăl său va fi amendat și pentru extinderea gardului pe domeniul public. „Va avea o sancțiune, categoric. Suntem în termenul legal să acționăm. Până în momentul de față nu avem nicio sesizare oficială că ar fi o problemă. Ne-am autosesizat, deși nu eram obligați. Sursa de Vest nu este Statul Român”, a declarat Gerald Simonis.

Întrebat cine ar trebui să îl sesizeze, fiind vorba de un teren aflat în domeniul public al comunei pe care o conduce, primarul a spus că oricine poate sesiza, dar nu mai este nevoie pentru că primăria „s-a sesizat din oficiu”.

Variantele de intrare în legalitate ale primarului pentru părinții săi

În privința intrării în legalitate, primarul Simonis susține că părinții săi au „variante foarte simple” la îndemână.



„Una dintre variante este modificare parțială de PUZ și relocare spațiu verde. Poți foarte simplu, printr-un certificat de urbanism, să reloci spațiile verzi. Legea spune că nu ai voie să diminuezi zona verde dintr-un PUZ. Dacă Simonis Georgeta (n.r. – mama, care deține terenul împreună cu soțul său) face modificare de PUZ și primăria primește mai mulți metri pătrați decât a avut înainte de modificare și, totodată, Simonis Georgeta plătește tot ce înseamnă documentația plus avize este una dintre posibilități de a intra în legalitate fără să aibă nevoie de ajutorul cuiva”, a declarat Gerald Simonis.



Primarul din Moșnița Nouă a mai spus că dacă părinții săi nu aleg varianta modificării PUZ-ului există varianta judecării sau a demolării prin dispoziție de primar. „Îi aștept să vină la mine să vedem ce variantă aleg. Nu îi tratez nici cu plus, nici cu minus. Nu mă interesează. La fel cum s-a construit o anexă se poate demola un gard, se pune poate acolo unde trebuie, dacă este singura variantă care o accept”, a mai declarat Gerald Simonis pentru Libertatea.

Despre construcția ridicată fără autorizație pe terenul pentru spațiul verde, primarul din Moșnița Nouă a spus că „sută la sută” se poate autoriza. „Avem foarte multe anexe pe spațiul verde. Atâta timp cât are trei metri la cornișă dacă respectă POT-ul (n.r. – procentul de ocupare a terenului) e foarte simplu. Poate să o facă anexă pentru depozit de scule. Îi permite PUZ-ul. Că o face cu regim temporar, e strict problema tatălui meu”, a mai spus primarul Simonis.

