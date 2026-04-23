Invitat la podcastul „Dr. Love”, prezentat de Răzvan Voicu, artistul a povestit cât de dificil a fost pentru el să gestioneze lucrurile la acea vreme, deoarece știrea falsă s-a răspândit rapid prin România.

După ce a auzit la radio că l-ar fi ucis pe Ioan Luchian Mihalea, Aurelian Temișan a fost sunat și de oamenii legii și chemat la audieri, să dea declarații și să ofere probe ADN.

„Era în 1993, la o săptămână după ce a fost omorât Ioan Luchian Mihalea. S-a dat într-o dimineață la un radio că Aurelian Temișan l-a omorât pe Ioan Luchian Mihalea. Cred că a plecat de la o glumă și după aceea s-a extins. M-a sunat un prieten și mi-a spus că la radio am fost acuzat de crimă. Am crezut că este o glumă.

Pe la ora 14.00 m-a sunat cineva de la Poliția Capitalei, să mă prezint la audieri. Mi-au zis că m-ar fi sunat oricum, nu are legătură cu știrea. Îl cunoșteam pe Ioan Luchian Mihalea de la Revelion. Și avusesem o singură interacțiune. El a cântat, am cântat și eu, dar atât. Mi-au luat amprentele, mi-au luat probe de păr, probe de bocanci…”, a povestit Aurelian Temișan în fața lui Răzvan Voicu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Celebrul artist a mai precizat că a trecut printr-un adevărat calvar și că a dat în judecată postul de radio, însă după ce în primă fază a crezut că va obține o victorie, el a pierdut procesul, chiar dacă nu a avut nicio legătură cu moartea cântărețului și compozitorului Ioan Luchian Mihalea.

Din câte se pare, toată lumea a crezut la acea vreme că Aurelian Temișan a inventat știrea falsă, pentru a-și face reclamă.

„De atunci a început calvarul pentru mine. Am pierdut multe contracte, filmări. Eram la un concert și se uita lumea ciudat la mine. Nu aveau nicio reacție, mă priveau fix! Am dat în judecată radioul și am câștigat niște înfățișări. La ultima s-a schimbat complet corpul de judecată și am pierdut subit. Au spus că am inventat eu un fake-news pentru atenție. Aveam și caseta audio, dar nu au luat-o ca probă”, a mai spus Aurelian Temișan în podcastul „Dr. Love”, după cum notează Pagina de Media.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE