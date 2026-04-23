Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Grecia: „Am venit să văd ce mai face marea”

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, care nu au fost confirmate în mod oficial de celebrul bucătar, el se iubește în prezent cu Elena Gogean, o tânără arhitectă care a mers alături de Cătălin Scărlătescu în toate vacanțele din ultimele 12 luni.

Mai exact, cei doi au fost surprinși pentru prima dată împreună la mare, pe litoralul românesc, în vara anului trecut, informație oferită în exclusivitate de Libertatea.

Apoi, cei doi s-au relaxat mai bine de o lună în Mexic, de unde Cătălin Scărlătescu a postat o fotografie în care apare și Elena Gogean, imagine realizată într-un lift.

Acum, în primăvara anului 2026, celebrul bucătar de la PRO TV și iubita lui în vârstă de 27 de ani, care s-a născut în Focșani și care este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM), se află în vacanță în Grecia.

„Se vede vacanță la orizont”, scria Cătălin Scărlătescu pe contul lui de Instagram în urmă cu doar câteva zile. Iar pe contul ei, Elena Gogean confirma escapada: „Am venit să văd ce mai face marea!”.

Din câte se pare, ei au plecat cu barca și vizitează mai multe zone din Grecia, printre care Atena, după cum a anunțat Elena Gogean, dar și Poros, după cum reiese din postările lui Cătălin Scărlătescu.

Pe pagina ei de Instagram, frumoasa blondă a postat și câteva curiozități din Atena.

„În Atena poți știi cât de bogați sunt oamenii. În multe zone din Atena, trotuarele nu sunt făcute de primărie, ci de proprietari. Așa că orașul nu e uniform. E o colecție de decizii individuale. Și uneori cel mai simplu indicator al unui cartier nu e casa, ci trotuarul”, a spus iubita lui Cătălin Scărlătescu.

Anul trecut, la scurt timp după ce bucătarul și arhitecta erau surprinși la Marea Neagră, pe litoralul din România, Cătălin Scărlătescu dezvăluia în Libertatea ce a făcut toată vara.

„Am stat numai la mare, la Vama Veche, cu picioarele în nisip. Am mai făcut și băiță. Am avut și barca la Eforie Nord. Păi, eu fără barcă… La mine, viața fără barcă e pustiu. La Vama Veche te duci singur și vii cu câți poți. Așa e acolo!

Eu, la Vama Veche… pe cine nu știu eu, mă știu ei pe mine. Și eu sunt așa, un tip mai prietenos, nu mă cert cu lumea. Și dacă treci pe acolo, unul îți zice: «Dă-ne și nouă ceva de mâncare, că tot ai făcut mâncare toată ziua». Am făcut mâncare în fiecare zi. Cel mai puțin am tăiat pepene și brânză. Dar în rest am gătit ca la nebuni. Orice tâmpenie posibilă și imposibilă. Ciorbe, cărnuri, mâncăruri, toate…”, povestea Cătălin Scărlătescu în exclusivitate pentru Libertatea.

