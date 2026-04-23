Check-in mai devreme cu 20 de minute

Noua regulă va intra în vigoare începând cu 10 noiembrie și îi vizează pe toți pasagerii Ryanair care nu folosesc check-in-ul online.

Potrivit companiei, ghișeele de check-in și de predare a bagajelor vor fi închise cu o oră înainte de decolarea zborului, comparativ cu 40 de minute în prezent.

Reprezentanții companiei susțin că măsura este menită să reducă situațiile în care pasagerii pierd avionul din cauza cozilor.

Site-ul Ryanair avertizează că pasagerilor care nu respectă termenul-limită „li se poate refuza îmbarcarea fără rambursare”.

Motivul din spatele deciziei: cozi și întârzieri

Directorul de marketing al Ryanair, Dara Brady, a explicat că modificarea este una minoră, dar necesară.

„Mica modificare de 20 de minute le va permite acestor 20% dintre clienții noștri care înregistrează un bagaj mai mult timp să treacă de cozile de securitate ale aeroportului și de pașapoarte și să ajungă la poarta de plecare la timp”, a spus aceasta.

De altfel, Ryanair percepe o taxă de întârziere la check-in.

De anul trecut, compania aeriană a eliminat și biletele printate.

Dara Brady a subliniat că schimbarea va conta mai ales în perioadele aglomerate: „în perioadele aglomerate de călătorie, când unele dintre aceste cozi la aeroporturi pot fi mai lungi”.

Decizia vine într-un moment în care tot mai mulți pasageri se confruntă cu întârzieri în aeroporturile europene, inclusiv din cauza introducerii sistemului EES, care presupune controale suplimentare pentru cetățenii din afara spațiului Schengen.

Aceste verificări includ amprentarea și fotografierea pasagerilor, ceea ce duce la creșterea timpilor de așteptare.

Investiții în automatizare

Pentru a reduce aglomerația, Ryanair a anunțat că va instala mai multe chioșcuri self-service pentru predarea bagajelor.

Compania estimează că până în octombrie peste 95% dintre aeroporturile din rețeaua sa vor fi echipate cu astfel de sisteme, menite să accelereze procesul pentru pasageri.

Pasagerii vor putea în continuare să se înregistreze online cu până la două ore înainte de plecare, însă cei care aleg să facă check-in-ul la aeroport trebuie să ajungă mai devreme pentru a evita problemele.

Noua regulă vine cu un avertisment clar: întârzierile la check-in pot duce la pierderea zborului fără posibilitatea de rambursare.

