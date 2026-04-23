Marți, 21 aprilie 2026, bărbatul, identificat drept Brzezinski Jacek Andrzej, a fost prins în flagrant delict în Oradea. Potrivit anchetatorilor, acesta încerca să comercializeze drogurile folosind metoda „dead drop”. În urma investigațiilor, autoritățile au descoperit și confiscat alte 108 kilograme de 3-CMC, ascunse în diverse locații și introduse în țară pe aceeași rută.

„La data de 22 aprilie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea au dispus reținerea bărbatului, ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile”, a transmis Poliția Bihor într-un comunicat.

Operațiunea a fost sprijinită de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea și de cei ai Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

