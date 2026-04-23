Absolventă cu experiență internațională, nu-și găsește un job

Karyna Lohvynenko, în vârstă de 21 de ani, se confruntă cu o realitate dură a pieței muncii, în ciuda unui CV impresionant. Tânăra urmează un master în guvernanță la Universitatea Cardiff și are experiență în organizații internaționale, inclusiv la Națiunile Unite și consilii din Marea Britanie și SUA.

Originară din Ucraina, Karyna a absolvit Cardiff Met cu o licență în afaceri și management, cu specializare în drept.

Ea fusese acceptată la șase universități din SUA cu burse, însă invazia Ucrainei de către Rusia în februarie 2022 a schimbat totul, și fata a ajuns să se mute în Țara Galilor.

Cu toate acestea, după sute de aplicații trimise, șansele de angajare întârzie să apară.

„Dacă aplic la aproximativ 70 de locuri de muncă pe săptămână și primesc răspunsuri doar de la trei, restul este tăcere completă – nici măcar un e-mail de respingere”, a spus Karyna, în vârstă de 21 de ani.

Fenomenul „ghosting” pe piața muncii

Nu este un caz izolat. Consultantul în recrutare Michael Jones spune că fenomenul de „ghosting” devine tot mai frecvent în recrutare.

„Vorbesc în fiecare săptămână cu absolvenți care au aplicat pentru sute de roluri și încă se luptă să reușească să intre și, din păcate, acest lucru [ghosting] a devenit norma, mai degrabă decât excepția”, a declarat consultantul.

El explică faptul că volumul mare de aplicații și utilizarea inteligenței artificiale în selecție îi elimină pe mulți candidați înainte ca aceștia să fie evaluați de o persoană reală.

„Când candidații spun că au impresia că CV-ul lor dispare în gol, înțeleg perfect frustrarea lor, deoarece vedem că multe aplicații nu ajung niciodată la un om”, a spus el.

„Faptul că nu primim niciun răspuns este incredibil de descurajant, dar în majoritatea cazurilor problema se datorează sistemelor automate și numărului mare de candidați, nu lipsei de abilități sau efort”, explică expertul.

„Pericolul este că IA caută tipare, nu potențial. Dacă experiența sau stilul tău de comunicare nu corespunde cu ceea ce așteaptă sistemul, poți fi exclus înainte ca cineva să te întâlnească”.



Piața muncii, tot mai competitivă

Datele publicate de Oficiul Național de Statistică arată că șomajul în Regatul Unit a crescut la 5,2% la finalul anului 2025, iar în rândul tinerilor a ajuns la 16,1%.

Această competiție acerbă face ca inclusiv absolvenții bine pregătiți să întâmpine dificultăți majore în găsirea unui loc de muncă.

Platforma online LinkedIn a raportat că există o concurență acerbă pentru posturi în rândul tinerilor.

Și pentru că nu-și găsesc de lucru, tinerii britanici părăsesc Regatul Unit în număr-record. Între iunie 2024 și iunie 2025, 693.000 de persoane au emigrat, cel mai mare număr din ultimul secol.

Interviuri cu inteligența artificială și proces dezumanizat

Karyna spune că experiența recrutării moderne poate fi frustrantă și impersonală, mai ales atunci când implică tehnologii automate.

Foto: Karyna Lohvynenko

„Practic, vorbești cu un ecran, ca o interfață de chatbot”, a adăugat ea.

„De obicei, există o limită de timp strictă… ceea ce nu este suficient pentru a explica experiența ta completă. Te simți izolat înainte să te poți prezenta cum se cuvine”.

Tânăra, care visa în copilărie să devină președinta Ucrainei, spune că a fost nevoită să-și ajusteze așteptările. A aplicat la peste 400 de joburi, inclusiv pentru poziții de început, precum barista, fără succes.

„Acea incertitudine e mai rea decât respingerea… se simte ca un gol. Ca și cum aplicația ta ar dispărea înainte ca cineva să o vadă măcar”.

Speranța nu dispare

Fata a renunțat la ideea de a obține „un loc de muncă de vis” și acum își dorește orice tip de muncă.

În ciuda dificultăților, Karyna rămâne optimistă și continuă să aplice zilnic la noi joburi, în medie, aplică la 20 de poziții pe zi.

„Știu că voi reuși. Aceasta este doar o fază dificilă, una care este în mare măsură în afara controlului meu”.

„Deocamdată, tot ce pot face este să continui să aplic până când cineva îmi vede potențialul”, a mai spus fata.

