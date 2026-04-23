Turcia este noua țară care interzice accesul copiilor la rețelele sociale

Parlamentul Turciei a adoptat miercuri seara o lege care interzice accesul persoanelor sub 15 ani la reţelele sociale, informează News.ro, citând agenţia de stat Anadolu.

Noile reglementări impun platformelor digitale să implementeze sisteme stricte de verificare a vârstei înainte de a permite utilizatorilor să îşi creeze conturi.

Legea urmează să intre în vigoare peste şase luni de la publicarea sa în Monitorul Oficial, a precizat agenţia Anadolu.

Platformele vor avea obligația să verifice vârsta utilizatorilor

Conform postului turc de ştiri NTV, părinţii vor beneficia de instrumente pentru a supraveghea timpul petrecut online de copii şi cheltuielile acestora pe internet.

În plus, în cazul apariţiei unor „conţinuturi dăunătoare”, reţelele sociale vor avea obligaţia de a interveni în cel mult o oră.

Această decizie face parte dintr-o tendinţă mai largă la nivel internaţional, mai multe state analizând măsuri similare pentru protejarea minorilor.

Mai multe măsuri privind accesul copiilor la platformele online au fost luate în Europa

În context european, preşedintele francez Emmanuel Macron a cerut recent instituirea unei „zile fără conexiune” în fiecare lună pentru tineri, cu scopul de a-i încuraja să redescopere activităţi precum lectura sau sportul, considerate esenţiale pentru „vitalitatea vieţii reale”.

Totodată, săptămâna trecută, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de liderii din 12 state membre, inclusiv Germania, Italia şi Polonia, au discutat despre o posibilă interdicţie a reţelelor sociale pentru copiii sub 15 ani.

„Măsura câştigă teren”, a subliniat Macron, în condiţiile în care numărul ţărilor care susţin iniţiativa s-a dublat faţă de toamna lui 2025. Recent, Grecia a anunțat că interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale și a cerut sprijinul părinților pentru monitorizarea acestora.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE