De Cristian Anton,

”Inițial, Lenuța și Florica, cele două doamne împricinate, stăteau liniștite la un pahar de rachiu. La apariția unui tovarăș mai vechi, cu care Florica avusese, ce-i drept, o intrigă amoroasă, lucrurile au scăpat de sub control. Doamnele, băute bine, au prins curaj și au sărit să facă… dreptate!”, explică sursa citată.

”Era nenorocire”, a spus Vasile Gavriliță, un polițist pensionat, care este în prezent proprietarul barului. ”Cele două femei și cei doi bărbați, care se cunosc între ei, se băteau ca la nebuni”, a completat fostul om al legii.

Nu pot să vă explic cam ce era aici, în bar, când am ajuns eu. Se îmbrânceau, urlau, aruncau cu sticle, ba goale, ba pline, își dădeau cu bețele în cap, era nenorocire… Unul a venit cu o drujbă și o pornise pe aici. Am încercat să-i potolesc eu, dar n-am putut. Am sunat la 112.

