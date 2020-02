De Andreea Archip,

Toți pasagerii care vin din Italia sunt direcționați într-o anumită regiune a aeroportului Otopeni, cea destinată zborurilor charter, care le asigură apoi ieșirea rapidă din aeroport, ca să le limiteze contactul cu alte persoane. Cozile la verificarea pașapoartelor și formularelor sunt imense și înaintează greu. Cât să te facă să-ți amintești că românii rămân spirituali și în vreme de epidemie.

În zborul de după-amiază de la Milano Bergamo, la București sunt în jur de 30 de oameni. Puțini, dar uniți. Coronavirusul este tema de pe buzele tuturor. Nu chiar a tuturor, doi-trei pasageri poartă măști și stau retrași într-un colț.

„Doamnă, sunteți contagiată? Aveți coronavirus? Păi, atunci de ce purtați mască? Ca să-i speriați pe toți din România? N-ați văzut recomandările? Dacă nu aveți simptome, nu purtați mască. Speriați lumea”, e revoltată o doamnă elegantă, despre care aveam să aflu că e de 30 de ani la Milano și că poartă frumosul nume de Micșunica.

Ajut un domn cu completarea. „Doamnă, eu plec peste trei zile în Olanda. Mă opresc ăștia acasă? Păi, eu plec!”, se revoltă bărbatul pe fața căruia se citește că urgența de a avea un loc de muncă înclină mult mai mult balanța decât un virus, oricum ar fi el.

În avionul cu 240 de locuri sunt ocupate doar 30. Adică 13% din total. La care se adăugau și cinci însoțitori de zbor. Și la restaurantele cu ștaif e mai puțin personal raportat la numărul de clienți. Zborul a durat sub două ore.

A fost cea mai rapidă evacuare a avionului din câte am trăit. „Acu i-acu”, își spun oamenii. Autobuzul se înveselește când un bărbat solid zice: „Abia aștept să ajung să-i dau corona lu soacră-mea!” Prejudecățile sunt mai tari ca orice virus. S-a râs.

Autobuzul ajunge la zona de primire a charterelor. O încăpere minusculă pentru numărul mare de pasageri care se tot adună. Toate zborurile dinspre Italia sunt direcționate aici. Cozile nu se mai respectă. E doar o mulțime întinsă în toată sala care devine tot mai gălăgioasă. „Ar trebui ca cei care n-au completat să stea la o casă și cei care au completat, la o coadă. Ca dacă ei completează în opt ore…”, spune Micșunica.

De peste tot se ridică întrebări: „Puteți să-mi răspundeți și mie unde e organizație în România?” (se referă la „organizare”), „Unde trebuie să dăm hârtiile?”, „Ce adresă trebuie să scriu, din Italia sau România?”, „Păi, nu mai am voie să plec?”

O doamnă cu echipament de protecție din cap până în picioare face un anunț: „Completați formularul nu numai cu țara din care ați venit, ci și cu localitățile în care ați fost în ultimele două săptămâni. Vă rugăm ca adresa la care veți locui în următoarele două săptămâni să fie adresă completă.”

O tânără englezoaică se învârte căutând un traducător. Nu înțelege ce se întâmplă. O româncă se adresează unui Italian care se uită ca la o mare curiozitate la mulțimea tot mai agitată. „Meglio che non capisce romeno. Stia tranquillo!” („Mai bine că nu înțelegeți româna. Stați liniștit!”)

Per amore di Dio! Mă dezbrac… e prea cald! Facem febră până ne iau ăștia temperatura!

„Suntem ca oile! Turma!” „Dar dacă ne ține și ne pupăm bot în bot aici, cu măști fără măști… Ne îmbolnăvim toți!” „Doamnă, dați-vă masca jos, speriați lumea. Eccoci!”, reia obsesia doamna Micșunica.

Un domn începe să strige că el nu mai stă în coadă. Înjură! Poliția îl scoate repede din grup și trece granița. Într-un grup, recalcitrantul trebuie izolat mai ceva ca o persoană cu COVID-19. Îi molipsește și pe ceilalți de furie. „Dacă fac și eu scandal, mă ia și pe mine în față?”

Turnul Babel e la apogeu. Sunt la coadă oameni care au bilet dus-întors peste câteva zile, care au treburi de rezolvat în România, care au de mers la instituții, care nu-și dau datele personale corecte. „Eu nu am număr de România, și l-am dat pe-al lui bărbată-miu, să-l caute pe ăla!”, chicotește o doamnă.

Ajung în sfârșit la poliția de frontieră. Simt din voce cum ofițerului i-ar fi de ajuns încă un cuvânt nelalocul lui ca să izbucnească.

Doi pași mai încolo o doamnă îmi ia temperatura.

– Trebuie să te autoizolezi 14 zile. Cine îți aduce mâncare, să se protejeze. Suni medicul de familie, medicul o să sune la Direcția de sănătate publică, îți trebuie un aviz epidemiologic, că altfel nu-ți dă concediu medical fără ăla. Bine?

-Bine.

-La revedere.

Prima zi de carantină.

