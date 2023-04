Dr. Adrian Marinescu, în ziua cu zero pacienți COVID internați la „Balș”:  „Mutația Arcturus nu a fost depistată încă în România, dar probabil circulă deja”

Organizația Mondială a Sănătății monitorizează de trei luni Arcturus, noua mutație a COVID, care a fost detectată pentru prima dată la sfârșitul lunii ianuarie. XBB.1.16 este o subvariantă a Omicron și a fost confirmată în 34 de țări.

În Europa, Marea Britanie a identificat 135 de cazuri și a raportat 5 decese. Creșterea cea mai alarmantă este înregistrată în India, unde două treimi din toate îmbolnăvirile reprezintă infectare cu Arcturus.

Trend descendent în România

În România nu a fost raportat până acum niciun caz de infectare cu Arcturus. „Facem secvențieri, dar nu a fost detectată noua mutație COVID. Asta nu înseamnă că nu a ajuns și în țara noastră, dar din cauza numărului mic de infectări este posibil să nu fi nimerit noi pacientul”, a declarat pentru Libertatea doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București.

Specialistul infecționist susține că numărul de îmbolnăviri de COVID din România se află pe un trend descendent după minivalul din martie. „Statistica ne arată că am depășit vârful, lucru confirmat de faptul că luni a fost o zi cu zero internări COVID la Balș, situație pe care nu am mai avut-o de anul trecut. Noua tulpină este mai infecțioasă”, spune Adrian Marinescu, dar nu există încă semne că ar dezvolta forme mai agresive ale bolii.

Noua variantă, mai contagioasă decât Omicron

Experții internaționali avertizează că noua variantă este mai contagioasă decât Omicron. Dr. Maria Van Kerkhove, responsabilul tehnic al OMS pentru Covid, a declarat: „Nu am văzut o schimbare a gravității la nivel de individ sau populație, dar de aceea avem aceste sisteme în vigoare. Are o mutație suplimentară în proteina Spike care, în studiile de laborator, arată o infecțiozitate crescută, precum și o potențială patogenitate crescută.”

Specialistul a adăugat că până acum nu au fost observate schimbări în ceea ce privește gravitatea bolii generată de noua variantă.

