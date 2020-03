De Paul Tecuceanu,

„N-am crezut că va fi chiar așa de rău. Am așteptat, m-a cazat la el un prieten român, care lucrează la un hotel, dar acum nu mai pot sta nici la el. De două zile, stau pe stradă”, a declarat, pentru sursa citată, bărbatul.

Disperat, Rusalim Lepșa a apelat un număr de urgență pus la dispoziție de autoritățile italiene, dar nu a reușit să găsească ajutor.

„Am sunat la numărul de urgență pe care mi l-au dat. Le-am spus că vreau doar să mă întorc acasă. Mi-au spus că nu mă pot ajuta și că am două variante: ori merg pe cont propriu până la Londra și de-acolo iau un avion spre România, ori aștept să treacă epidemia. Ce să fac acum? Nu am unde să stau, nu am cu ce să mă întorc acasă. Aici mor oameni, s-a închis tot. Vă rog, mă poate ajuta cineva?”, a mai spus românul.

Rusalim Lepșa susține că a fost testat pentru coronavirus în Italia și că rezultatul a fost negativ.

Până acum, în Italia 59.138 de persoane au fost infectate cu coronavirus, iar 5.476 au murit.

